اندلاع حريق في كاتدرائية مدينة نانت غرب فرنسا

حريق اندلع السبت 18 يوليو/تموز 2020 في كاترائية مدينة نانت، غربي فرنسا © رويترز

نص : فرانس24 تابِع 1 دَقيقةً

اندلع حريق في كاتدرائية مدينة نانت الواقعة غرب فرنسا، وفق ما أعلنت الخدمة المحلية لمكافحة الحرائق عبر تويتر السبت. ويأتي ذلك بعد ما يزيد على عام من تعرض كاتدرائية نوتردام التاريخية في باريس لحريق التهم برجها الرئيسي ودمره تماما.