اندلاع حريق في كاتدرائية مدينة نانت غرب فرنسا
نشرت في:
اندلع حريق في كاتدرائية مدينة نانت الواقعة غرب فرنسا، وفق ما أعلنت الخدمة المحلية لمكافحة الحرائق عبر تويتر السبت. ويأتي ذلك بعد ما يزيد على عام من تعرض كاتدرائية نوتردام التاريخية في باريس لحريق التهم برجها الرئيسي ودمره تماما.
يسعى رجال الإطفاء لاحتواء حريق اندلع في وقت مبكر صباح السبت داخل كاتدرائية في مدينة نانت بغرب فرنسا، حسبما ذكرت الخدمة المحلية لمكافحة الحرائق عبر تويتر.
للمزيد- للمرة الأولى منذ أكثر من 200 عام.. كاتدرائية نوتردام لن تقيم قداس الميلاد
ووفق لقطات تلفزيونية بدت أعمدة الدخان تتصاعد من مبنى الكاتدرائية الذي يرجع تاريخ بنائه إلى القرن الخامس عشر. ويأتي الحريق بعد ما يربو بقليل على عام واحد من تعرض كاتدرائية نوتردام التاريخية في باريس لحريق التهم برجها الرئيسي ودمره تماما.
فرانس24/ رويترز
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوماشترك