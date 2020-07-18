برلين وباريس وروما تهدد بفرض عقوبات على القوى الأجنبية التي تنتهك حظر إيصال السلاح إلى ليبيا

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إيمانويل ماكرون في ميزبيرغ قرب برلين، في 29 يونيو/حزيران 2020.

أعلن قادة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا السبت في بيان مشترك على هامش مباحثات أوروبية في بروكسل حول خطة الانعاش الاقتصادي، استعدادهم "للنظر في" احتمال فرض عقوبات على القوى الأجنبية التي تنتهك حظر إيصال السلاح إلى ليبيا "بحرا أو برا أو جوا". وحضت أنغيلا ميركل وإيمانويل ماكرون وجوزيبي كونتي "جميع الفرقاء الأجانب على وقف تدخلهم المتزايد" في ليبيا.

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أعلنت فرنسا وألمانيا وإيطاليا السبت في بيان مشترك استعدادها "للنظر في" احتمال فرض عقوبات على القوى الأجنبية التي تنتهك حظر إيصال السلاح إلى ليبيا.

وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي: "نحض جميع الفرقاء الأجانب على وقف تدخلهم المتزايد واحترام الحظر على السلاح الذي فرضه مجلس الأمن الدولي بشكل كامل".

وأبدى القادة الأوروبيون الثلاثة في البيان الذي صدر على هامش مباحثات أوروبية في بروكسل تتناول خطة الانعاش الاقتصادي، "استعدادهم للنظر في اللجوء المحتمل إلى العقوبات إذا تواصل خرق الحظر بحرا أو برا أو جوا".

وأضافوا: "ندعو كل الأطراف في ليبيا، وكذلك داعميهم الأجانب، إلى وقف فوري للمعارك"، معربين عن "قلقهم الكبير" حيال "تصاعد التوتر العسكري في البلاد".

ويتنامى القلق من انتهاكات حظر الأسلحة الذي فرض على ليبيا منذ 2011، في موازاة كثافة التدخلات الأجنبية.

فقد ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في داية تموز/يوليو بـ "تدخل أجنبي بلغ مستوى غير مسبوق" في ليبيا عبر "تسليم معدات متطورة" و"مشاركة مرتزقة في المعارك".

ويتواصل النزاع بين حكومة الوحدة الوطنية التي تعترف بها الأمم المتحدة ومقرها في طرابلس والمشير خليفة حفتر الذي يسيطر على شرق البلاد وجزء من جنوبها.

وتحظى حكومة الوفاق بدعم تركيا التي أرسلت قوات عسكرية إلى ليبيا، فيما يعول حفتر على دعم مصر والإمارات وروسيا.

فرانس24/ أ ف ب

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