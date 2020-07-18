تظاهرة في مدينة روسية كبيرة ضد توقيف حاكم في اقصى شرق البلاد

الكسندر يانيشيف ا ف ب

مظاهرة ضد اعتقال حاكم منطقة في روسيا، في خاباروفسك، في 18 تموز/يوليو 2020

إعلان اقرأ المزيد

خاباروفسك (روسيا) (أ ف ب)

ضمت تظاهرة جديدة ضد توقيف حاكم منطقة في أقصى شرق روسيا متهم بالقتل السبت آلاف الأشخاص في خاباروفسك، في حركة احتجاجية لم تضعف وتيرتها منذ أسبوع في هذه المدينة.

وأوقف سيرغي فورغال (50 عاما)، وهو حاكم منطقة خاباروفسك وعضو في الحزب الديموقراطي الليبرالي الروسي، في 9 تموز/يوليو، للاشتباه بضلوعه في جرائم قتل قبل 15 عاما، وهي اتهامات ينفيها.

ويقول أنصاره إنّ الاتهامات تهدف إلى اضعاف معارض حزب "روسيا الموحدة" الحاكم. وأثار توقيف فورغال احتجاجات واسعة في مدينة خاباروفسك الواقعة في أقصى الشرق الروسي (على بعد حوالى 6100 كلم من موسكو) ويبلغ عدد سكانها 600 ألف نسمة.

وإذ شهدت موسكو العديد من الحركات الاحتجاجية التي ضمت حشودًا كبيرة في الماضي - غالبًا ما تم قمعها من قبل الشرطة - إلا أن التظاهرات الاحتجاجية الواسعة النطاق لا تزال نادرة في المناطق الروسية.

في خاباروفسك، تظاهر آلاف الأشخاص، بينهم شباب وكبار السن ونساء يصطحبون أولادهم وهم يجرون عربات الأطفال، في وسط المدينة السبت، ملوحين بلافتات كتب عليها "الحرية لفورغال!"، حسبما شاهد مراسل وكالة فرانس برس.

وذكر بيان صادر عن بلدية خاباروفسك أن "نحو 10 آلاف" مشارك ساروا في شوارع المدينة.

وذكر موقع دفيهاب دوت كوم الإخباري المحلي الألكتروني أن ما بين 15 ألف و 30 ألف شخص شاركوا في التظاهرة فيما تجاوزت الحرارة 30 درجة.

واطلقت العديد من السيارات العابرة خلال التظاهرة الابواق لإظهار دعمها للمتظاهرين الذين هتفوا "طالما نحن متحدون، لن نقهر".

- "محاكمة عادلة" -

وطالب المتظاهرون بإجراء "محاكمة عادلة" لحاكمهم في خاباروفسك وليس في موسكو حيث تم نقل فورغال بعد توقيفه ووضع في الحبس الاحتياطي.

وهتفوا "إنه حاكمنا وسندافع عنه!". واعتبرت المتظاهرة ناديجدا سوبوليفا (39 عام)، وهي تعمل بائعة أن سيرغي فورغال "قدم الكثير للمنطقة" مشيرة بشكل خاص إلى السكن المجاني الذي تقدمه السلطات الإقليمية للأيتام.

وقالت متقاعدة "أنا متأكدة من أنه لن يكون هناك أحد أفضل منه للمنطقة".

وأكد مشارك آخر في التظاهرة "لن نتوقف عن التظاهر حتى عودة فورغال".

وعلى غرار التجمعات السابقة، لم تحصل هذه التظاهرة على موافقة السلطات، ولكن الشرطة الموجودة في المكان لم تقم بتفريق المتظاهرين.

وذكرت البلدية "بسبب الوضع الصعب المرتبط بفيروس كورونا المستجد، وزعت الشرطة الكمامات على المشاركين". وأكدت البلدية أن المتظاهرين تلقوا هذه البادرة "بشكل إيجابي للغاية".

وشارك عشرات الآلاف بالتظاهرة التي جرت السبت في خاباروفسك، بحسب مناصري فورغال.

وفورغال طبيب سابق ورجل أعمال ونائب في البرلمان الروسي عن الحزب الديموقراطي الليبرالي الروسي. وانتخب في 2018 حاكما لمنطقة خاباروفسك بنحو سبعين بالمئة من الأصوات، وهو ما لم يكن متوقعا، محققا فوزا على ممثل حزب "روسيا الموحدة" بزعامة الرئيس فلاديمير بوتين.

وبعد اعتقاله الذي لقى صدى إعلاميا واسعا، هدد حزبه بمغادرة البرلمان واستقالة حكام آخرين منتخبين تحت رايته.

وعلى الرغم من أن الحزب الديموقراطي الليبرالي معارض ظاهرياً، إلا أنّه عادة ما يدعم مبادرات بوتين، وبخاصة الإصلاحات الدستورية الأخيرة التي مكنته من تعزيز سلطته.

وذكرت لجنة التحقيق الفدرالية الروسية، المكلفة التحقيق في الجرائم الكبرى، أنّ فورغال متهم بإصدار أوامر بقتل والشروع في قتل عدد من رجال أعمال بين عامي 2004 و2005.

ونهاية الأسبوع الماضي، أرسلت موسكو مبعوثًا على أمل تخفيف حدة الاستياء في خاباروفسك.

© 2020 AFP