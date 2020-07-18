تويتر: القراصنة "تلاعبوا بنجاح" بموظفين في الشركة للوصول إلى حسابات مشاهير

© أ ف ب

أكد تويتر السبت أن القراصنة الذين نظموا الهجوم الواسع الأربعاء الماضي على حسابات مشاهير وشخصيات سياسية قد "تلاعبوا بنجاح بعدد صغير من موظفي" الشركة. وطالت عملية القرصنة حسابات شخصيات بارزة من إيلون ماسك إلى جو بايدن، وأثارت تساؤلات بشأن أمن المنصة التي تشكل منبرا للسياسيين قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.

إعلان اقرأ المزيد

أكد موقع تويتر للتواصل الاجتماعي السبت أن القراصنة الذين نظموا الهجوم الواسع الأربعاء الماضي على حسابات مشاهير وشخصيات سياسية "تلاعبوا بنجاح بعدد صغير من موظفي" الشركة.

وأضاف أن القراصنة الإلكترونيين نجحوا في اختراق 45 حسابا من أصل 130 استهدفوها، نتيجة "استعمال أدوات متوفرة فقط لفرق الدعم الداخلي" في الشركة.

وتحقق تويتر في عملية القرصنة التي مست حسابات شخصيات بارزة من إيلون ماسك إلى جو بايدن وأثارت تساؤلات بشأن أمن المنصة التي تشكل منبرا للسياسيين قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر.

ونُشرت إعلانات تسعى للإيقاع بالناس وتدعوهم لإرسال مبالغ بعملة بيتكوين للمقرصنين، على الحسابات الرسمية لشركات آبل وأوبر، ولعديد من الشخصيات بينها كانييه ويست وبيل غيتس وباراك أوباما.

وقال تويتر "رصدنا ما نعتقد أنه هجوم هندسي منسق من أشخاص نجحوا في استهداف عدد من موظفينا القادرين على الدخول إلى أنظمة داخلية وأدوات".

وقالت الشركة إن المقرصنين "استخدموا قدرة الدخول هذه للتحكم بالعديد من الحسابات... التي تحظى بمتابعة كبيرة" مضيفة أنها تحقق في "أنشطة خبيثة أخرى قد يكونون قاموا بها، أو معلومات ربما وصلوا إليها".

وجاء في الإعلانات المزورة، التي تم حذفها بشكل كبير، إن أمام الناس 30 دقيقة لإرسال ألف دولار بعملة بيتكوين، مع وعد بمضاعفتها.

وتم إرسال ما مجموعه 12,58 بيتكوين، تساوي تقريبا 116 ألف دولار، إلى العناوين البريدية المذكورة في التغريدات المزورة، بحسب موقع "بلوكتشين.كوم" الذي يراقب تحويلات العملات الرقمية.

وقال المدير التنفيذي لتويتر جاك دورسي في تغريدة "يساورنا شعور مروع إزاء ما حدث. نقوم بالتشخيص وسنشارك كل ما في وسعنا من المعلومات عندما يكون لدينا فهم كامل لما حدث بالضبط".

وفي إشارة إلى تنامي دورها في الحياة العامة في الولايات المتحدة، باتت وسائل التواصل الاجتماعي أداة جيوسياسية ضرورية، خاصة في أوقات الأزمات.

قالت حملة المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن إن تويتر سارع إلى حظر الدخول إلى الموقع وحذف التغريدة الوهمية.

وقال فريق الدعم لدى تويتر في تحديث مسائي للمستجدات إن "معظم الحسابات ستتمكن من نشر التغريدات مجددا". وكان الفريق قد عطل لفترة وجيزة التغريدات من حسابات موثوقة لديها العلامة الزرقاء الرسمية.

وأضافت الشبكة أنها منعت الوصول إلى الحسابات المقرصنة، والتي تشمل أيضا مؤسسات بيتكوين المتخصصة، وحذفت التغريدات التي نشرها المقرصنون.

وذكر موقع "فايس" الإخباري أن شخصا من داخل تويتر مسؤول عن ذلك، وأشار إلى صور شاشة مسربة، ومصدرين لم يسمهما، يقفان على ما يبدو خلف القرصنة، قال أحدهما لموقع "فايس" إنهما دفعا مبلغا ماليا للموظف.

وافترضت ريتشل توباك من مؤسسة الأمن المعلوماتي "سوشال بروف سيكيوريتي"، أن مقرصنين سيطروا على قدرة دخول أحد موظفي تويتر لنشر تغريدات.

فرانس24/أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك