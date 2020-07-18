كازورلا يغادر فياريال مع نهاية الموسم والسد القطري وجهة متوقعة

خوسيه خوردان ا ف ب

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مدريد (أ ف ب)

أعلن نادي فياريال الاسباني السبت أن لاعب خط الوسط المخضرم سانتي كازورلا سيغادر الفريق مع نهاية الموسم الحالي من الدوري المحلي الذي يختتم الاحد.

وسيخوض الدولي الاسباني مباراته الاخيرة أمام ضيفه ايبار، قبل وجهة متوقعة الى نادي السد القطري الذي يشرف عليه أسطورة برشلونة تشافي هرنانديز.

وقال كازورلا (35 عاما) في فيديو نشره النادي على مواقع التواصل الاجتماعي "فياريال أعطاني كل شيء، عندما كنت في الثامنة عشرة، جازفوا بلاعب من أوفييدو (مسقط رأسه) لم يكن يعرف أحدا".

وتابع "آمل أنه كما كان الامر عندما غادرت سابقا، سيكون أقرب الى +أراكم لاحقا+ (ليس وداعا)".

وأمضى كازورلا ثلاث فترات مع فياريال أولها بين عامي 2003 و2006، ثم بين 2007 و2011 قبل أن يعود مرة ثالثة في صيف العام 2018 آتيا من أرسنال الانكليزي حيث خاض 180 مباراة مع النادي اللندني خلال ستة أعوام في ملعب الامارات.

عانى لاعب خط الوسط الأمرين من إصابة في وتر أخيل كاحله الأيمن بين 2016 و2018 وكان قريبا من الاعتزال بعد أن خضع لثماني عمليات جراحية حيث حذّره الاطباء من عدم القدرة على المشي مجددا، كما تم النظر في بتر رجله إثر التهاب حاد.

إلا أنه عاد بحلة رائعة مسجلا 11 هدفا وثماني تمريرات حاسمة في الدوري هذا الموسم وساهم في تأهل فياريال الى الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" الموسم المقبل.

خاض الدولي الاسباني 81 مباراة مع منتخب "لا روخا" وتوج معه بلقب كأس أوروبا عامي 2008 و2012.

© 2020 AFP