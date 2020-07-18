كاسياس سيعود الى ريال مدريد بدور استشاري لبيريز (تقارير)

خافيير سوريانو ا ف ب/ارشيف

حارس المرمى السابق إيكر كاسياس (الى اليمين) ورئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز، في صورة مؤرخة 13 تموز/يوليو 2015.

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نيقوسيا (أ ف ب)

سيعود حارس المرمى السابق إيكر كاسياس الى ناديه ريال مدريد المتوج هذا الموسم بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم، ليشغل منصبا استشاريا لرئيسه فلورنتينو بيريز، بحسب ما أفادت تقارير صحافية محلية.

وأوضحت التقارير، ومنها لصحيفة "ماركا" المدريدية والخدمة الإسبانية لشبكة "إي أس بي أن"، ان المفاوضات بين القائد السابق للفريق وإدارة النادي بلغت مراحل متقدمة، ويرجح ان يكون في منصبه الجديد مع انطلاق موسم 2020-2021 في أيلول/سبتمبر.

ونشأ كاسياس (39 عاما) في صفوف ريال، وأمضى معه نحو 25 عاما، دافع في 16 منها عن الفريق الأول، قبل انتقاله في 2015 الى بورتو البرتغالي.

وأصبح كاسياس ضمن الأسماء الأسطورية في تاريخ القلعة البيضاء. ويصف الموقع الالكتروني لريال قائده السابق بـ"أفضل حارس مرمى في تاريخنا" بعدما خاض 725 مباراة (الثاني تاريخيا خلف حامل الرقم القياسي راوول مع 741 مباراة)، في مسيرة شهدت تتويجه بـ19 لقبا، أبرزها ثلاثة في دوري أبطال أوروبا، وخمسة في الدوري الإسباني.

كما حمل شارة قيادة المنتخب الإسباني الذي خاض معه 167 مباراة دولية، وكان ضمن تشكيلة ذهبية أحرزت ثلاثة ألقاب كبيرة متتالية هي كأس العالم 2010، وكأس أوروبا 2008 و2012.

وابتعد كاسياس عن خوض المباريات مع بورتو الذي حسم هذا الموسم لقب الدوري المحلي لصالحه للمرة التاسعة والعشرين، منذ تعرضه لأزمة قلبية مطلع أيار/مايو 2019.

وبات الحارس السابق السابق في الاعتزال عمليا، وترجح التقارير الإسبانية انه ينتظر نهاية الموسم في البرتغال (لقاء بورتو وبنفيكا في نهائي الكأس في الأول من آب/أغسطس)، لاعلان ذلك رسميا.

وكان كاسياس قد أعلن في حزيران/يونيو، انسحابه من السباق الى رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم، في الانتخابات المقررة في النصف الثاني من آب/أغسطس المقبل.

وأفادت "ماركا" ليل الجمعة ان "إيكر كاسياس سيعود الى ريال مدريد بعد خمسة أعوام من انتقاله الى بورتو".

وأضافت "الحارس الأسطوري يستعد لانهاء مسيرته كلاعب، ويحضّر نفسه لتولي أول منصب بعيدا من أرض الملعب (...) سيعمل بشكل وثيق مع فلورنتينو بيريز كمستشار في منصب سيتم تحديد (مهامه) بشكل إضافي في الأسابيع المقبلة".

ورأت الصحيفة التي تعد مقربة من النادي، ان بيريز الذي يتولى رئاسة النادي الملكي منذ العام 2009 (في ولاية ثانية بعد أولى بين 2000 و2006) "يدرك بما يكفي قيمة إيكر بالنسبة الى النادي (...) ويريد ان يدمجه في فريقه الإداري".

وأفادت التقارير ان بيريز يرغب من خلال استعادة كاسياس، ضرب عصفورين بحجر واحد: طي صفحة الانتقادات التي طالته لعدم منح الحارس السابق وداعا يليق به في 2015 بعد موسم صعب مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، والاستمرار في سياسته للإفادة من خبرات نجوم النادي بعد اعتزالهم، كما حصل سابقا مع أمثال الفرنسي زين الدين زيدان (عمل مستشارا له وتدرج لاحقا في الجهاز الفني وصولا الى منصب المدرب حاليا للمرة الثانية)، وراوول وإميليو بوتراغوينيو.

ونقلت "إي أس بي أن" عن مصادر قريبة من مفاوضات عودة كاسياس، اعتبارها ان الخطوة "جيدة لكل المدريديين".

من جهتها، شددت "ماركا" على ان "صفحات الماضية طويت" بين الرجلين، وهما يستعدان "لبدء فصل جديد بعدما أقر كل منهما بأخطائه"، مشيرة الى ان علاقتهما تحسنت بعدما عقدا لقاءات واجتماعات مباشرة بينهما.

© 2020 AFP