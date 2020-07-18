ليدز يونايتد العائد الى دوري الاضواء يحقق لقب الدرجة الاولى "تشامبيونشيب"

بول ايليس ا ف ب

جماهير ليدز يونايتد تحتفل خارج ملعب "ايلاند رود" في مدينة يوركشير في 17 تموز/يوليو 2020 بعودة فريقها الى الدوري الممتاز للمرة الاولى بعد غياب 16 عاما

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لندن (أ ف ب)

خطف ليدز يونايتد بقيادة المدرب الارجنتيني المخضرم مارسيلو بييلسا لقب دوري الدرجة الاولى الانكليزية في كرة القدم "تشامبيونشيب" السبت من دون أن يلعب، مستفيدا من خسارة برنتفورد مطارده الوحيد بهدف نظيف أمام ستوك سيتي، بعد أن ضمن الجمعة عودته الى الدوري الممتاز للمرة الاولى منذ 16 عاما.

وأدت خسارة وست بروميتش الثاني 1-2 أمام هادرسفيلد في افتتاح المرحلة 45 ما قبل الاخيرة الجمعة الى صعود ليدز الى الـ "برميرليغ"، حيث تجمد رصيده عند 82 نقطة مقابل 87 لليدز، علما أن البطل والوصيف يرتقيان الى دوري الاضواء.

الا ان الفرصة كانت متاحة أمام برنتفورد الثالث (81 نقطة من 44 مباراة قبل خسارة اليوم) لتأجيل تتويج ليدز باللقب والارتقاء الى المركز الثاني لتعزيز حظوظه في الصعود الى الدوري الممتاز، الا انه سقط امام ستوك ليبقى الصراع مفتوحا على المركز الثاني بين وست بروميتش، برنتفورد وفولهام.

وتخوض الفرق من المراكز الثالث الى السادس ملحقا لانتزاع البطاقة الثالثة الاخيرة المؤهلة الى الدوري الممتاز.

واحتشدت جماهير ليدز خارج ملعب "ايلاند رود" الذي يتسع لقرابة 35 ألف مشجع الجمعة احتفالا بالعودة الى دوري الاضواء.

وقال الايطالي أندريا رادريتساني مالك النادي الشمالي الواقع في مدينة يوركشير "أنا سعيد لكل شخص في عائلة ليدز يونايتد، نستحق جميعا هذا الصعود".

وتابع رادريتساني (45 عاما) الذي اشترى النادي عام 2017 "ليدز يونايتد أحد أفضل الاندية في انكلترا ومن أكثرها جماهرية ويملك تاريخا عريقا معروف في جميع أنحاء العالم (...) سعينا لهذه اللحظة منذ بدء مشواري في ليدز في صيف العام 2017 وحان الوقت لكي نحتفل جميعا بعودة النادي الى حيث ينتمي".

بدّل ليدز 14 مدربا منذ هبوطه من الدرجة الممتازة عام 2004 في محاولاته للعودة قبل أن يأتي الخلاص على يد مدرب له صولات وجولات في الملاعب العالمية، إذ سبق أن أشرف على مرسيليا الفرنسي، لاتسيو الايطالي، أتلتيك بلباو الاسباني ومنتخبي بلاده وتشيلي.

وصل بييلسا الى رأس الجهاز الفني للنادي الشمالي في حزيران/يونيو 2018 وتمكن من قيادته الى المركز الثالث في موسمه الاول قبل أن يخرج من نصف نهائي الـ "بلاي أوف" أمام دربي كاونتي. (الفائز في النهائي يصعد الى الدوري الممتاز وكان من نصيب أستون فيلا).

إلا أن هذا الموسم نجح الارجنتيني المخضرم في قيادة الفريق الى دوري الاضواء الذي أحرز لقبه ليدز أعوام 1969، 1974 و1992.

وستكتسي مباريات الدوري الممتاز نكهة مختلفة الموسم المقبل مع تواجد ليدز لاسيما تلك مع مانشستر يونايتد التي تجمعهما عداوة قديمة، إذ تطلق على مواجهاتهما تسمية "روزس رايفلري" (عداوة الورود) أو "بينيز دربي".

© 2020 AFP