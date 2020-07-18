"مقترحات جديدة" متوقعة لمحاولة تسوية الخلافات في القمة الأوروبية 

فرنسوا لونوار تصوير مشترك/ا ف ب

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بروكسل (أ ف ب)

ذكر مصدر أوروبي أنه ينتظر أن يتم تقديم "مقترحات أوروبية" حول خطة إنعاش الاقتصاد في اليوم الثاني من قمة الاتحاد الأوروبي لمحاولة إقناع الدول "المقتصدة" وعلى رأسها النمسا وهولندا بالمشروع والتقدم باتجاه اتفاق بين الدول ال27.

وقال المصدر نفسه إن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال "سيختبر صباح اليوم مقترحات جديدة" في مجموعات صغيرة من الدول أولا ثم بحضور الدول ال27 الأعضاء في الإتحاد.

وتشكل قيمة الخطة وتوزيعها بين مساعدات وقروض وشروط الاستفادة من هذه الأموال، نقاط الخلاف الأساسية.

وكان اليوم الأول من القمة الجمعة انتهى بعد عشاء ساده بعض التوتر بسبب موقف هولندا الذي يوصف بالمتشدد جدا حول مراقبة الأموال التي يمكن توزيعها، وبشكل أوسع تحفظات الدول "المقتصدة" الأخرى - النمسا والسويد والدنمارك - حول خطة الإنعاش.

ويعقد القادة الأوروبيون في بروكسل أول اجتماع لهم وجها لوجه منذ خمسة أشهر بسبب الوباء، مزودين بكمامات.

وفي صلب المحادثات، خطة إنعاش لما بعد كوفيد-19 بقيمة 750 مليون يورو يمولها قرض مشترك، وهي فكرة مستوحاة من اقتراح تقدم به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

وتتألف هذه الخطة من 250 مليون يورو من القروض ومساعدات مالية بقيمة 500 مليار لن يترتب على الدول المستفيدة منها إعادتها. وهي تستند إلى ميزانية طويلة الأمد (2021-2027) للاتحاد الأوروبي بقيمة 1074 مليار يورو.

© 2020 AFP