وفاة النائب الأميركي جون لويس أحد رموز الدفاع عن الحقوق المدنية في الولايات المتحدة

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واشنطن (أ ف ب)

أعلن مجلس النواب الأميركي وفاة جون لويس الناشط الذي يدعو إلى اللاعنف والمدافع عن الحقوق المدنية في الولايات المتحدة ورفيق درب مارتن لوثر كينغ، عن ثمانين عاما.

وقالت رئيسة المجلس نانسي بيلوسي في بيان إن "أميركا تنعي اليوم أحد أكبر أبطال التاريخ الأميركي".

ووصفت بيلوسي جون لويس الذي كان يعاني من سرطان في البنكرياس والنائب لعقود، بأنه "عملاق في حركة الحقوق المدنية غيرت أخلاقه الحميدة وإيمانه وشجاعته أمتنا".

ولويس الذي ولد لمزارعين أميركيين من أصل إفريقي كان بين أصغر أعضاء حركة "فرسان الحرية" الأوائل التي حاربت التمييز العنصري في الولايات المتحدة مطلع ستينات القرن الماضي.

وقد أصبح واحدا من أقوى الأصوات المنادية بالعدالة والمساواة في الولايات المتحدة.

© 2020 AFP