إسرائيل: إرجاء محاكمة بنيامين نتانياهو بتهم فساد إلى يناير/كانون الثاني 2021

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صورة من تظاهرات ضد بنيامين نيتانياهو في القدس على خلفية تفشي فيروس كورونا في إسرائيل.

قررت القاضية التي تترأس محكمة تنظر في تهم فساد موجهة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الأحد، تأجيل جلسات الاستماع إلى الأدلة إلى كانون الثاني/يناير المقبل. وتجري المحاكمة بالمحكمة المركزية في القدس الشرقية المحتلة، وسط إجراءات احترازية تتعلق بمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

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أجلت القاضية ريفكا فريدمان- فيلدمان، التي تترأس محكمة تنظر في تهم فساد موجهة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، جلسات الاستماع إلى الأدلة إلى كانون الثاني/يناير المقبل.

وفي نسخة من محضر الجلسة التي لم يتواجد فيها نتانياهو الأحد، حددت القاضية جدولا زمنيا للمراحل التالية من المحاكمة، تضمنت نصا يشير إلى وجوب تقديم رئيس الوزراء التماسا كتابيا بحلول 18 تشرين الأول/أكتوبر.

وذكرت القاضية بدون تحديد مواعيد دقيقة أن "على الجانبين الاستعداد لجلسة الشهادة ابتداء من شهر كانون الثاني/يناير بواقع ثلاث جلسات أسبوعيا أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء".

وتجري محاكمة نتانياهو في المحكمة المركزية في القدس الشرقية المحتلة، وسط إجراءات احترازية تتعلق بمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويعتبر رئيس الوزراء الذي لا يزال في منصبه منذ العام 2009، أن التهم الموجهة إليه والتي رفعها النائب العام ملفقة وتهدف إلى الإطاحة به.

لكن النيابة العامة جمعت أكثر من 300 شاهد لدعم اتهاماتها.

وتنص الاتهامات الموجهة إلى نتانياهو على أنه تلقى هدايا من أنواع فاخرة من السيجار والشمبانيا والمجوهرات بقيمة 700 ألف شيكل (180 ألف يورو) من أثرياء مقابل خدمات مالية أو شخصية.

فرانس24/ أ ف ب

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