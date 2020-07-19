الرئيس التركي يقوم بزيارة رمزية لآيا صوفيا بعد نحو أسبوع من تحويلها إلى مسجد

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قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد بزيارة رمزية إلى آيا صوفيا، الكاتدرائية السابقة في إسطنبول التي تحولت الأسبوع الماضي من متحف إلى مسجد. وتأتي الزيارة المفاجئة لأردوغان قبل أيام من أول صلاة جمعة في آيا صوفيا الأسبوع المقبل سيشارك فيها حسب ما أعلنت هيئة الشؤون الدينية أكثر من 500 شخص.

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قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد بزيارة رمزية إلى آيا صوفيا، الكاتدرائية السابقة في إسطنبول التي تحولت إلى متحف، هي الأولى منذ القرار المثير للجدل بتحويلها مسجدا الأسبوع الماضي.

وأعلنت الرئاسة أنه خلال الزيارة القصيرة تفقد أردوغان الأعمال داخل الكنيسة ناشرة صورا للسقالات.

وتأتي الزيارة المفاجئة للرئيس التركي قبل أيام من أول صلاة جمعة في آيا صوفيا الأسبوع المقبل. وأعلنت هيئة الشؤون الدينية أن 500 شخص سيشاركون في أول صلاة الجمعة. وأضافت أنه خلال الصلاة ستتم تغطية الأيقونات المسيحية في الكاتدرائية البيزنطية السابقة.

ووافق مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية في تركيا، بطلب من عدة جمعيات على إبطال قرار حكومي يعود للعام 1934 ينص على اعتبار الموقع متحفا. وفور صدور هذا القرار أعلن أردوغان تحويل كنيسة آيا صوفيا مسجدا.

آيا صوفيا تحفة معمارية شيدها البيزنطيون في القرن السادس وكانوا يتوجون أباطرتهم فيها. وقد أدرجت على لائحة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو)، وتعد واحدة من أهم الوجهات السياحية في إسطنبول. واستقبلت العام الماضي 3,8 ملايين زائر.

وبعد استيلاء العثمانيين على القسطنطينية في 1453، تم تحويلها إلى مسجد في العام نفسه ثم إلى متحف في 1935 بقرار من رئيس الجمهورية التركية الفتية حينذاك مصطفى كمال أتاتورك بهدف "إهدائها إلى الإنسانية".

فرانس24/ أ ف ب

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