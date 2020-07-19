الكويت: أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح أجرى الأحد عملية جراحية "تكللت بالنجاح"

أمير الكويت خلال حضوره القمة العربية في مكة، في 31 مايو/أيار 2019.

أفادت وكالة الأنباء الكويتية نقلا عن وزير شؤون الديوان الأميري بالكويت الشيخ علي جراح الصباح قوله إن أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (91 عاما)، قد أجرى عملية جراحية صباح الأحد "تكللت بالتوفيق والنجاح".

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نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير شؤون الديوان الأميري بالكويت قوله إن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (91 عاما) أجرى عملية جراحية صباح الأحد "تكللت بفضل الله ومنته بالتوفيق والنجاح".

ولم تذكر الوكالة نوعية العملية الجراحية.

وأعلنت الكويت أمس أن الشيخ صباح، البالغ من العمر 91 عاما والذي يحكم الكويت منذ عام 2006، سيخضع لمجموعة من الفحوص الطبية لكنها لم تذكر تفاصيل أخرى. وصدر أمر أميري أمس بتكليف ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح بالاضطلاع "ببعض اختصاصات صاحب السمو الأمير الدستورية مؤقتا".

وزير شؤون الديوان الاميري: سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قد اجرى عملية جراحية صباح هذا اليوم تكللت بفضل الله ومنته بالتوفيق والنجاح، مبتهلين الى الباري عز وجل ان ينعم على سموه بالشفاء العاجل ويديم عليه موفور الصحة وتمام العافية — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) July 19, 2020

وكان الشيخ صباح قد دخل مستشفى في الولايات المتحدة العام الماضي خلال زيارة رسمية بعد تعرضه لما وصفه مكتبه بانتكاسة صحية في الكويت في أغسطس/آب. وعاد الأمير إلى البلاد في أكتوبر/تشرين الأول.

وتزامنا مع إعلان دخول أمير البلاد المستشفى، أصدر محافظ بنك الكويت المركزي بيانا أكد فيه قوة ومتانة نظام سعر صرف الدينار الكويتي والاحتياطيات الأجنبية. وتربط الكويت العملة بسلة عملات لأكبر شركائها التجاريين.

وعدلت وكالة "ستاندرد آند بورز" الجمعة النظرة المستقبلية للكويت إلى "سلبية" من "مستقرة"، قائلة إنها تتوقع ألا يكون صندوق الاحتياطي العام كافيا لتغطية العجز لدى الحكومة المركزية.

فرانس24/ رويترز

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