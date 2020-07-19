جائزة إسبانيا الكبرى: كارتارارو يمنح فرنسا فوزا أول منذ 1999

الفرنسي فابيو كارتارارو يحتفل بفوزه في جائزة إسبانيا الكبرى، ضمن بطولة العالم للدراجات النارية لفئة موتو جي بي، في 19 تموز/يوليو 2020.

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خيريز دي لا فرونتيرا (إسبانيا) (أ ف ب)

بات فابيو كارتارارو أول فرنسي يحقق فوزا في جائزة كبرى ضمن بطولة العالم للدراجات النارية لفئة "موتو جي بي" منذ العام 1999، بتفوقه الأحد في جائزة إسبانيا، المرحلة الأولى من بطولة 2020 لهذه الفئة.

وتقدم دراج ياماها البالغ من العمر 21 عاما، والذي انطلق من المركز الأول، على الإسباني مافريك فينياليس (ياماها) في السباق الذي أقيم على حلبة خيريز، وشهد خروج بطل العالم ست مرات الإسباني مارك ماركيز (هوندا) في اللفة العشرين.

وحقق كارتارارو بذلك أول فوز له في مسيرته، وذلك في السباق الأول الذي يقام ضمن منافسات "موتو جي بي" هذا الموسم. وكان من المقرر ان تنطلق بطولة العالم في آذار/مارس على حلبة لوسيل، لكن فيروس كورونا المستجد حال دون إقامة منافسات الفئة الأولى، وتم الاكتفاء بإقامة الفئة الثانية "موتو 2" والثالثة "موتو 3".

وقال كارتارارو "يا الهي، هذه أفضل لحظة في حياتي"، بعدما أصبح أول دراج فرنسي يفوز في سباق منذ مواطنه ريجيس لاكوني قبل 21 عاما.

© 2020 AFP