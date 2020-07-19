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رمال ذهبية، سينما في الهواء الطلق وبحر اصطناعي... "باري بلاج" تستقبل المصطافين مع إجراءات وقائية مشددة

زوار يتابعون فيلما سينمائيا في الهواء الطلق في إطار تظاهرة "باري بلاج" بالعاصمة الفرنسية 18 يوليو/تموز 2020 © رويترز

نص : دانة منصور | فيديو : دانة منصور 1 دَقيقةً

في ظل وضع صحي استثنائي جراء وباء كورونا، أطلقت بلدية باريس السبت نسختها الـ19 من "باري بلاج" ولغاية 30 آب/أغسطس، حيث تحولت الضفة اليمنى من نهر السين وسط باريس ولغاية "باسا دولافيلات" بالدائرة الـ19 إلى شواطئ رملية ذهبية، وشواطىء اصطناعية وسينما في الهواء الطلق لاستقبال الباريسيين خلال فصل الصيف. وشددت السلطات الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات في نسخة هذا العام لمنع عودة تفشي فيروس كورونا. موفدة فرانس24 دانة منصور رصدت شهادات المصطافين الذين تمتعوا بالتظاهرة في يومها الأول.