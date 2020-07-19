كأس إنكلترا: تشلسي يفوز على مانشستر يونايتد ويلحق بجاره اللندني أرسنال إلى النهائي

ريتشارد هيثكوت تصوير مشترك/ا ف ب

مهاجم تشلسي الدولي الفرنسي اوليفييه جيرو (يمين) يحتفل مع زملائه بتسجيله هدف الفوز في مرمى نوريتش سيتي (1-صفر) في الدوري الانكليزي في 14 تموز/يوليو 2020.

انتزع نادي تشلسي تأشيرة المرور إلى نهائي كأس إنكلترا لكرة القدم إثر فوزه الأحد على مانشستر يونايتد بنتيجة 3-1 على ملعب ويمبلي في لندن أمام مدرجات خالية، ليلحق بأرسنال الذي فاز السبت على مانشستر سيتي 2-صفر. وتقام المباراة النهائية في الأول من آب/أغسطس على ملعب ويمبلي أيضا.

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تمكن نادي تشلسي من إحراز تأشيرة التأهل إلى نهائي كأس إنكلترا لكرة القدم إثر فوزه على مانشستر يونايتد الأحد بنتيجة 3-1 على ملعب ويمبلي في لندن أمام مدرجات خالية، ليلحق بجاره اللندني أرسنال والذي فاز السبت على مانشستر سيتي 2-صفر على نفس الملعب.

وسجل أهداف تشلسي أوليفيه جيرو في الدقيقة 45 وميسون ماونت (46) ومدافع مانشستر هاري ماغواير في مرماه (74)، فيما قلص البرتغالي برونو فرنانديش الفارق لفريقه في الدقيقة 85.

ويدين تشلسي بتأهله الى النهائي للمرة الرابعة عشرة في تاريخه وتجديد الموعد مع أرسنال الذي فاز على جاره 2-1 في نهائي عام 2017 وحرمه من لقبه التاسع في المسابقة، إلى الأخطاء القاتلة لحارس "الشياطين الحمر" دافيد دي خيا الذي يتحمل مسؤولية الهدفين الأولين لجيرو وماونت وماغواير الذي حول الكرة في شباكه عن طريق الخطأ في الهدف الثالث. (74).

وتقام المباراة النهائية في الأول من آب/أغسطس على ملعب ويمبلي أيضا.

فرانس24/ أ ف ب

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