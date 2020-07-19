كوبا تعلن عدم تسجيل أي حالة إصابة محلية بكورونا لأول مرة منذ أربعة أشهر

أعلنت وزارة الصحة في كوبا الأحد أنها لم تسجل أي حالات إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا للمرة الأولى منذ 130 يوما، مع انتقال معظم أنحاء البلاد إلى المرحلة الأخيرة من استئناف أنشطتها المعتادة. وسمح نظام كوبا الصحي القوي والمجتمعي بإبقاء عدد الإصابات دون 2500 وعدد الوفيات 87 حالة.

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قالت كوبا الأحد، وللمرة الأولى منذ 130 يوما، إنها لم تسجل أي حالات إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا مع انتقال معظم أنحاء البلاد إلى المرحلة الأخيرة من استئناف أنشطتها المعتادة، مع الالتزام بوضع الكمامات وقواعد التباعد الاجتماعي.

وخلع رئيس قسم علم الأوبئة بوزارة الصحة العامة فرانسيسكو دوران، الذي يعلن بيان الوزارة اليومي عن مستجدات الوباء، كمامته أثناء إذاعته لهذا الخبر السعيد.

وخلال الأسبوع الماضي، جرى تسجيل عدد قليل من حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 في كوبا، وكلها في العاصمة هافانا. ومعظم أنحاء الجزيرة الواقعة في بحر الكاريبي، والتي يقطنها 11.2 مليون نسمة، خالية من المرض منذ ما يزيد على شهر.

وقبل تذكيره بضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي، قال دوران مبتسما: "أطلب منكم دائما أن تبقوا آمنين في المنازل، لكني أعرف أن الكثيرين منكم سيذهبون إلى الشاطئ اليوم".

ولا يزال سكان العاصمة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة في المرحلة الأولى من ثلاث مراحل لإلغاء قيود كورونا، وصار بإمكانهم الآن التنقل في وسائل النقل العامة والخاصة والذهاب إلى الشواطئ ومراكز الترفيه الأخرى والاستمتاع بجولة على شاطئ البحر في الوقت المناسب لقضاء العطلة الصيفية.

وسمح نظام كوبا الصحي القوي والمجتمعي، والذي تضمن تعقب حاملي المرض المحتملين في منازلهم وعزل المرضى والحالات المشتبه في مرضها ومخالطيهم، بإبقاء عدد الإصابات دون 2500 و87 حالة وفاة.

فرانس24/ أ ف ب

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