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موتو جي بي: رينس يغيب عن السباق الافتتاحي بعد حادث

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دراج سوزوكي الإسباني أليكس رينس في صورة مؤرخة 16 تموز/يوليو 2020.
دراج سوزوكي الإسباني أليكس رينس في صورة مؤرخة 16 تموز/يوليو 2020. خافيير سوريانو ا ف ب/ارشيف
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شريش (إسبانيا) (أ ف ب)

أعلن فريق سوزوكي الأحد ان دراجه الإسباني أليكس رينس سيغيب عن جائزة إسبانيا الكبرى، المرحلة الأولى من بطولة العالم للدراجات النارية لفئة "موتو جي بي"، بعد تعرضه لحادث في تجارب السبت.

وأوضح الفريق في بيان "أليكس رينس لم ينل الضوء الأخضر لخوض سباق جائزة إسبانيا الكبرى بعد سقوطه وإصابته في الكتف خلال التجارب الرسمية أمس".

وأسف الفريق لان هذا الأمر "ليس الطريقة التي كنا نرغب ان نبدأ بها هذا الموسم" الذي تأخر انطلاقه لأشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

لكنه شدد على ثقته بأن رينس البالغ من العمر 24 عاما "سيعود بقوة".

وأظهرت الفحوص التي خضع لها رينس، وجود كسر في الكتف الأيمن وأضرار عضلية، نتيجة سقوطه على حلبة خيريز التي تستضيف في وقت لاحق اليوم، سباق الجائزة الكبرى الأولى لهذا الموسم.

© 2020 AFP

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