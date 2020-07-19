وزير الصحة الفرنسي يكشف قائمة الأماكن التي سيكون ارتداء الكمامات فيها إجباري اعتبارا من الاثنين

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حدد وزير الصحة الفرنسي اوليفييه فيران السبت الأماكن العامة التي يصبح ارتداء الكمامات الواقية فيها إجباري اعتبارا من الاثنين 20 يوليو، لمنع عودة انتشار وباء فيروس كورونا. والأماكن المعنية بالإجراء هي المتاجر والمؤسسات المفتوحة للجمهور والأسواق المغطاة والمصارف. وأعلن الرئيس إيمانويل ماكرون في خطابه بمناسبة العيد الوطني عن فرض وضع الكمامات في "الأماكن العامة المغلقة" اعتبارا من الأول من آب، قبل أن تقرر السلطات تقديم تاريح دخول القرار حيز التنفيذ أمام ارتفاع عدد الإصابات في الأيام الأخيرة.

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يدخل قرار إجبارية ارتداء الكمامات الواقية في الأماكن العامة المغلقة بفرنسا حيز التنفيذ اعتبارا من الاثنين 20 تموز/يوليو2020، وفق ما أكده مساء السبت وزير الصحة اوليفييه فيران وذلك منعا لعودة انتشار وباء فيروس كورونا.

وأوضح الوزير في تغريدة أن هذا الإجراء "يتعلق بالمتاجر والمؤسسات المفتوحة للجمهور والأسواق المغطاة والمصارف"، مشيرا إلى أن إجراءات الحماية والفحوص "تبقى ضرورية لمكافحة الفيروس بفعالية".

وكان الرئيس إيمانويل ماكرون أعلن في حوار تلفزويني أجراهبمناسبة العيد الوطني الفرنسي (14 تموز/يوليو) أن فرنسا قد تجعل من وضع الكمامات إلزاميا في كل الأماكن العامة المغلقة بدءا من الأول من آب/أغسطس لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد، لكن تم لاحقا تقديم هذا الموعد في ضوء انتقادات الأطباء الذين يحذرون من وجود "مؤشرات ضعيفة" على عودة انتشار الوباء.

وأعدت فرنسا خطة صحية لمواجهة أي طارئ، تعتمد على ثلاثة محاور: أولا، الوقاية من انتشار الفيروس وذلك باحترام مسافة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الواقية وغسل الأيدي بالسائل المعقم. ثانيا، إجراء فحوص طبية على نطاق واسع في المستشفيات والصيدليات للكشف عن الإصابات المحتملة. ثالثا، توفير كل المستلزمات الصحية الضرورية لمواجهة أية موجة ثانية وذلك بتوفير التحاليل الطبية والكمامات الواقية بشكل كاف.

فرانس24 / أ ف ب

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