12 قتيلاً على الأقل بينهم أربعة مدنيين في أعمال عنف بشرق الكونغو الديموقراطية

سمير تونسي ا ف ب/ارشيف

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Bukavu (الكونغو الديموقراطية) (أ ف ب)

قتل أربعة مدنيين وثمانية مسلحين من أفراد ميليشيا فى أعمال عنف في إطار واحد من لنزاعات العديدة التى تزعزع استقرار شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، بحسب حصيلة اوردها السبت مسؤول محلي.

وجرت أعمال العنف الخميس في تلال منطقة نائية بإقليم جنوب كيفو حيث اندلع نزاع منذ أكثر من عام، بين الكونغوليين الناطقين بالرواندية (البانيامولينغي) ومجموعات محلية (البابيمبي والبافوليرو والبانييندو).

ونقلت مصادر محلية عن خبراء في مركز "المقياس الأمني في كيفو" أن تحالفا من مسلحين في ميليشيا البانيامولينغي "هاجم قرية كيبوبو الخميس".

وأسفر ذلك عن "مقتل اثني عشر شخصًا بينهم أربعة مدنيين هم رجلان أحدهما زعيم قرية، وامرأتان، وثمانية من أفراد الميليشيا"، وفق ما أعلن بونديا كيكا مدير إقليم موينغا لوكالة فرانس برس.

وأوردت مصادر أخرى حصيلة أعلى بكثير مشيرة أيضا إلى حرق وهدم ونهب المنازل.

وقال أحد السكان لإذاعة الأمم المتحدة أوكابي "قام المهاجمون بمداهمة القرية من أربع طرق.وفر السكان (...) إلى الغابة"، موضحا "لا نعلم على وجه التحديد من لا يزال على قيد الحياة ومن مات بالفعل"، بدون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

يعود أصل هذا النزاع إلى خلافات عقارية تتعلق بإدارة المراعي والحقول. والبانيامولينغي هم مربو ماشية فيما تعمل المجموعات الأخرى في الزراعة.

© 2020 AFP