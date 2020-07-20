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إيران: إعدام شخص اتهم بالتجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل

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إيرانية تلوح بعلم وطني وأخرى تحمل علما أمريكيا ممزقا خلال احتفالات الذكرى الـ41 للثورة الإسلامية في ساحة أزادي بطهران في 11 شباط/فبراير 2020
إيرانية تلوح بعلم وطني وأخرى تحمل علما أمريكيا ممزقا خلال احتفالات الذكرى الـ41 للثورة الإسلامية في ساحة أزادي بطهران في 11 شباط/فبراير 2020 عطا كيناري ا ف ب/ارشيف
نص : فرانس24 تابِع
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أعلنت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية إعدام شخص اعتقل في 2018 اتهم بكونه عمل جاسوسا لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل. وكانت السلطات القضائية قد صرحت بأن الإيراني محمود موسوي تجسس على  قائد الحرس الثوري الإيراني السابق قاسم سليماني ولئن لم يكن لذلك علاقة بمقتله أوائل العام الجاري .

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تم الاثنين إعدام إيراني متهم بالتجسس لحساب المخابرات الأمريكية والإسرائيلية، حسبما قالت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية.

وقالت السلطة القضائية الشهر الماضي إن محمود موسوي مجد الذي اعتقل في 2018 تجسس على قائد الحرس الثوري الإيراني السابق قاسم سليماني ولكنها أضافت أن هذه القضية ليس لها صلة بقتل سليماني في وقت سابق من هذا العام.

ويأتي إعدام هذا الرجل في وقت أبدى فيه ملايين الإيرانيين احتجاجهم على وسائل التواصل الاجتماعي على أحكام الإعدام الصادرة ضد ثلاثة رجال متهمين بالمشاركة في احتجاجات ضد الحكومة في نوفمبر/تشرين الثاني.

وعلق إعدام الرجال الثلاثة حسبما قال بابك باكينا أحد محاميهم. وقال نشطاء حقوق الإنسان إن هذه الأحكام تهدف إلى ترهيب أي محتجين في المستقبل.

وقال شهود عيان إن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع يوم الخميس الماضي لتفريق متظاهرين في مدينة بهبهان بجنوب غرب البلاد كانوا يحتجون على المشكلات الاقتصادية وأحكام الإعدام الصادرة بحق الرجال الثلاثة.

وانتشر وسم "لا تعدموا" باللغة الفارسية ملايين المرات على تويتر الأسبوع الماضي.

فرانس24/ رويترز

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