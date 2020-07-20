الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ أطلقها الطيران الإسرائيلي باتجاه جنوب دمشق (سانا)

- سانا/اف ب

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دمشق (أ ف ب)

تصدّت الدفاعات الجوية السورية الإثنين لصواريخ أطلقها الطيران الإسرائيلي باتجاه جنوب دمشق، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، في حين أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الضربات استهدفت مواقع للنظام ولقوات موالية لإيران جنوب العاصمة.

ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري أنه "في تمام الساعة 21,48 من يوم الإثنين الواقع في 20/7/2020 قام طيران العدو الإسرائيلي من فوق الجولان السوري المحتل بتوجيه عدة رشقات من الصواريخ باتجاه جنوب دمشق، وقد تصدت لها وسائط دفاعنا الجوي وأسقطت غالبيتها واقتصرت الخسائر على الماديات".

وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس في دمشق أنهم سمعوا دوي انفجارات قوية.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس رفض متحدّث عسكري إسرائيلي "التعليق على تقارير (وسائل إعلام) أجنبية".

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن "على الأقل ستة صواريخ استهدفت مواقع تابعة للنظام والميليشيات الموالية لإيران جنوب العاصمة دمشق".

وأوضح عبد الرحمن أن "الدفعات الجوية لم تتصد لأي منها".

ومنذ بدايات النزاع في سوريا في العام 2011 شنّت إسرائيل ضربات عدة على الأراضي السورية.

وفي 4 حزيران/يونيو قُتل ما لا يقلّ عن تسعة عناصر موالين للنظام السوري، بينهم أربعة سوريّين، في غارات للجيش الإسرائيلي على وسط سوريا، في منطقة يُسيطر عليها الجيش السوري وقوّات إيرانيّة، بحسب المرصد.

ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذها غارات في سوريا، إلا أنها تكرر أنها تواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا وإرسال أسلحة متطورة إلى حزب الله اللبناني.

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ العام 2011، تسبّب بمقتل أكثر من 380 ألف شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

© 2020 AFP