السد يؤكد توصله الى اتفاق للتعاقد مع كازورلا

خوسيه خوردان ا ف ب

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الدوحة (أ ف ب)

أعلن نادي السد القطري الإثنين التوصل الى اتفاق مع اللاعب الإسباني سانتي كازورلا للانضمام الى صفوفه، بعد يوم من وداعه فريق فياريال.

وأورد حامل لقب الدوري القطري عبر حسابه على موقع "تويتر"، "الاتفاق تم بين السد وبين سانتي... واللاعب سيصل قريبا للدوحة لاتمام باقي التفاصيل".

وتابع "مرحبا سانتي في نادي السد".

وسيكون كازورلا (35 عاما) بديلا لمواطنه غابي الذي رحل نهاية تموز/يوليو الماضي، وسيلعب بإشراف مواطنه المدرب تشافي هرنانديز.

ولم يذكر السد أي تفاصيل حول تاريخ بداية العقد، في حين أشارت تقارير صحافية الى ان الفريق يرغب في تسجيله لخوض المباريات الخمس الأخيرة في الدوري القطري الذي يستأنف في 24 تموز/يوليو الحالي.

وتضم صفوف السد ثلاثة محترفين هم الكوريان الجنوبيان نام تاي هي وجونغ وو يونغ، والجزائري بغداد بونجاح، بعد رحيل غابي والمكسيكي ماركو فابيانو.

وأمضى كازورلا ثلاث فترات مع فياريال أولها بين عامي 2003 و2006، ثم بين 2007 و2011، قبل أن يعود مرة ثالثة في صيف العام 2018 آتيا من أرسنال الانكليزي بعدما خاض 180 مباراة مع النادي اللندني خلال ستة أعوام.

وعانى لاعب خط الوسط الأمرين من إصابة في وتر أخيل بين 2016 و2018 وكان قريبا من الاعتزال بعدما خضع لثماني عمليات جراحية حيث حذّره الاطباء من عدم القدرة على المشي مجددا، كما تم النظر في بتر رجله إثر التهاب حاد.

إلا أنه عاد بحلة رائعة مسجلا 11 هدفا وتسع تمريرات حاسمة في الليغا هذا الموسم، وساهم في تأهل فياريال الى مسابقة "يوروبا ليغ" الموسم المقبل.

وخاض الدولي الاسباني 81 مباراة مع منتخب "لا روخا" وتوج معه بلقب كأس أوروبا عامي 2008 و2012.

© 2020 AFP