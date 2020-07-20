بطولة إسبانيا: إشبيلية يفعّل خيار التعاقد النهائي مع سوسو

خوسيه لويس كونتريراس نادي إشبيلية لكرة القدم/ا ف ب/ارشيف

الإسباني سوسو خلال حصة تدريبية مع ناديه إشبيلية في التاسع من أيار/مايو 2020.

إعلان اقرأ المزيد

مدريد (أ ف ب)

أعلن نادي إشبيلية رابع الدوري الإسباني لكرة القدم تفعيل خيار التعاقد النهائي مع خيسوس خواكين فرنانديز المعروف بـ"سوسو" الذي كان يدافع عن ألوانه معارا من ميلان الإيطالي.

وأفاد النادي الأندلسي في بيان نشر على موقعه الالكتروني الإثنين، انه "فعّل خيار شراء سوسو"، وان إبن الـ26 عاما "وقّع عقدا لخمسة أعوام".

والتحق الإسباني القادر على شغل مراكز في الوسط الهجومي أو خلف المهاجمين، بصفوف إشبيلية في مطلع العام الحالي آتيا من الفريق اللومباردي. وهو خاض 19 مباراة، سجل فيها هدفا مع تمريرة حاسمة.

وانضم سوسو الى ميلان في موسم 2014-2015، وخاض معه أكثر من 150 مباراة سجل خلالها 26 هدفا مع 43 تمريرة حاسمة، بحسب بيان إشبيلية.

ولم يكشف النادي الأندلسي قيمة التعاقد، لكن التقارير الصحافية الإسبانية قدرتها بـ21 مليون يورو.

وأشارت التقارير الى ان خيار ضم سوسو كان مرتبطا ببلوغ إشبيلية مسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل، وهو ما حصل بحلوله في المركز الرابع في ترتيب الليغا التي اختتم منافساتها أمس الأحد بفوز على ضيفه فالنسيا بهدف نظيف في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة.

© 2020 AFP