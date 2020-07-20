بطولة إسبانيا: ليغانيس يتخلى عن مدربه أغيري بعد الهبوط الى الدرجة الثانية

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مدريد (أ ف ب)

أعلن نادي ليغانيس الإسباني لكرة القدم الإثنين أن المكسيكي خافيير أغيري لن يكون مدربا لفريقه الموسم المقبل عقب هبوطه إلى الدرجة الثانية.

وجاء الإعلان عن رحيل أغيري غداة تعادل الفريق مع ضيفه وجاره ريال مدريد البطل 2-2 في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة، والذي لم يكن كافيا لتفاديه الهبوط، حيث كان يتعين عليه الفوز على النادي الملكي لضمان البقاء خصوصا بعد تعادل سلتا فيغو السابع عشر مع مضيفه اسبانيول صاحب المركز الأخير صفر-صفر.

وقال ليغانيس في بيان "يشكر النادي خافيير أغيري وجهازه الفني"، موضحا أنه استلم تدريب الفريق في "مرحلة معقدة وأبقاه على قيد الحياة حتى المباراة الأخيرة في الدوري، وفشل بفارق هدف واحد في إبقائه في الدرجة الأولى" في إشارة إلى هدف الفوز على ريال مدريد الذي لم يتمكن اللاعبون من تسجيله.

وكان أغيري أعلن عقب "الدربي" المدريدي الأحد أنه "عندما نكون غير قادرين على بلوغ الهدف (الذي تم التعاقد معنا من أجله)، من الطبيعي أن تكون هناك نية الطلاق. سأرى ما يحدث، إذا أرادوا أن أستمر".

وقاد أغيري ليغانيس في 26 مباراة في الدوري، وكانت حصيلته متوازنة لكن غير كافية: سبعة انتصارات، عشرة تعادلات وتسع هزائم.

وتعاقد ليغانيس مع أغيري (60 عاما) في تشرين الثاني/نوفمبر لخلافة الأرجنتيني ماوريسيو بيليغرينو ومحاولة إنقاذ الفريق من الهبوط.

وسبق لأغيري التدريب في الليغا حيث أشرف على أوساسونا في الفترة بين 2002 و2006 وأتلتيكو مدريد في الفترة بين 2006 و2009 وريال سرقسطة موسم 2010-2011 وإسبانيول في الفترة بين 2012 و2014.

وأشرف أغيري على قيادة منتخب الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية 2019 التي استضافها على أرضه في حزيران/يونيو وتموز/يوليو، قبل أن يقال على خلفية الخروج المفاجئ من الدور ثمن النهائي أمام جنوب إفريقيا (صفر-1)، والذي أدى أيضا الى استقالة رئيس الاتحاد المصري للعبة هاني أبو ريدة.

كما درب منتخب بلاده مرتين (2001-2002 و2009-2010) ومنتخب اليابان (2014-2015).

© 2020 AFP