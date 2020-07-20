بوتين يشيد باداء روسيا في مواجهة فيروس كورونا المستجد

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث الى عمال في ورشة سفن حربية في كيرتش بشبه جزيرة القرم في 20 تموز/يوليو 2020.

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موسكو (أ ف ب)

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين بمستوى الوفيات المتدني الذي سببه فيروس كورونا المستجد في روسيا مؤكدا أن أداء بلاده في محاربة الوباء كان أفضل بكثير مما قامت به الدول الأوروبية الأخرى.

وقال خلال لقاء مع عمال ورشة بناء سفن في كيرتش في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014، "بشكل عام، نجحنا في طي هذه الصفحة الصعبة بأقل خسائر ممكنة".

وأضاف "في الدول التي لديها أنظمة صحية متطورة فعليا، الدول الغنية في أوروبا، راوحت نسبة الوفيات ما بين 8 و10 و11 و13 وفي بعض الدول 15%. نحن سجلنا نسبة 1,5%".

وأحصت روسيا، رابع دولة في العالم من حيث عدد الاصابات بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند، رسميا حتى الآن 777 ألفا و486 إصابة بفيروس كورونا المستجد بينها 12 ألفا و427 وفاة.

واذا كان البعض يشتبهون بحصول تلاعب، فان السلطات تؤكد أن هذا العدد المحدود من الوفيات هو نتيجة سياسة الفحوص الكثيفة واجراءات قوية متخذة منذ بدء الوباء.

واعتبر بوتين الذي لم يضع كمامة على غرار الاشخاص الذين التقاهم خلال هذه الزيارة، ان "مستوى تدريب" الاطباء الروس و"قدرة البلاد على تعبئة مواردها في الوقت المناسب" اتاحا الوصول الى هذه النتيجة الجيدة.

وأشاد الرئيس الروسي أيضا بعدم تسبب الفعاليات التي نظمت في الاونة الاخيرة مثل العرض العسكري في 24 حزيران/يونيو وبعده بأسبوع التصويت على الاصلاحات الدستورية التي يريدها الكرملين، بارتفاع عدد الإصابات.

لكنه أكد أن "التهديد لا يزال قائما" في حين أن عدد الإصابات اليومية يبقى مرتفعا. والاثنين سجلت روسيا رسميا 5940 حالة جديدة ليتراجع عدد الاصابات دون عتبة الستة آلاف إصابة للمرة الأولى منذ نهاية نيسان/ابريل.

من جانب آخر، أعلن بوتين الغاء عرض تقليدي ينظم سنويا في الشوارع وينزل فيه مئات آلاف الروس وهم يحملون صور أسلافهم الذين شاركوا في الحرب العالمية الثانية. وهذا العرض كان مرتقبا في 9 ايار/مايو وارجىء الى 26 تموز/يوليو قبل ان يقرر الرئيس الروسي الغاءه.

© 2020 AFP