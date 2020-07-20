بوتين يعين حاكما بالوكالة لمنطقة خبروفسك التي تشهد تظاهرات احتجاجية

ديميتار ديلكوف اف ب

حاكم منطقة خاباروفسك سيرغي فورغال خلال جلسة في محكمة في موسكو في 10 تموز/يوليو 2020

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موسكو (أ ف ب)

عين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإثنين حاكما بالوكالة على رأس منطقة خبروفسك شرق روسيا التي تشهد منذ أكثر من أسبوع تظاهرات احتجاجا على اعتقال الحاكم السابق المتهم بارتكاب جرائم قتل.

وعين بوتين العضو في مجلس الدوما ميخائيل دغتياريف حاكما بالوكالة لخبروفسك بعد اجتماع افتراضي بحسب بيان للكرملين.

وهو عضو في الحزب الليبرالي الديموقراطي الروسي الذي ينتمي إليه أيضا سيرغي فورغال الذي اقيل الإثنين بعد توقيفه في التاسع من تموز/يوليو بتهمة القتل التي ينفيها.

ويلاحق سيرغي فورغال الذي اقتيد إلى موسكو بعد توقيفه وأودع الحبس، بتهم ارتكاب جرائم قتل قبل أكثر من 15 عاما.

ويرى مناصروه في هذه القضية محاولة لاستبعاد خصم من حزب روسيا الموحدة الحاكم. وأثار اعتقال فورغال تظاهرات احتجاج في مدينة خبروفسك التي تضم 600 ألف نسمة وتقع على بعد 6100 كلم شرق موسكو.

وضمت أكبر تظاهرتين يومي السبت الماضيين ما لا يقل عن 10 آلاف شخص وأكثر من 50 ألفا بحسب بعض التقديرات.

ومع تعيين دغتياريف بالوكالة يبدو ان بوتين يحاول تهدئة الوضع في خبروفسك التي ارسل اليها مبعوثا من الكرملين اثر توقيف فورغال.

وقال بوتين خلال لقاء عبر دائرة الفيديو مع ميخائيل دغتياريف "لدي مهمة لك تنطوي على مسؤولية كبرى" في المنطقة.

وأعرب الحاكم الجديد عن استعداده للتوجه "فورا" إلى منطقة خبروفسك للتركيز على "آلية عمل مستقرة" للسلطات الاقليمية.

وبحسب المحققين خطط فورغال في 2004 و2005 لعمليات اغتيال رجال أعمال وكشفه "شركاء" له في حينها.

© 2020 AFP