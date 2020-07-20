حصيلة وفيات كورونا في البيرو تتخطى 13 ألفاً

سيدة تعتني بمريض في إيكويتوس في البيرو في الأول من حزيران/يونيو 2020

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ليما (أ ف ب)

تخطّت حصيلة الوفيات الناجمة عن جائحة كورونا في البيرو الأحد عتبة الـ13 ألفاً، بحسب ما أعلنت السلطات في ليما، في تطوّر يأتي عشيّة إعادة فتح المطاعم في البلاد في إطار عملية الخروج التدريجي من الحجر الصحّي.

وقالت وزارة الصحّة في تحديثها اليومي لحصيلة الوباء إنّ الساعات الأربع والعشرين الماضية سجّلت 189 وفاة ناجمة عن كوفيد-19 ليصل إجمالي عدد الوفيات في الدولة الأميركية اللاتينية إلى 13,187 وفاة.

والبيرو ثاني دولة في أميركا اللاتينية، خلف البرازيل، من حيث أعداد المصابين بكوفيد-19، والثالثة خلف البرازيل والمكسيك من حيث أعداد الوفيات.

وأضافت وزارة الصحة في الدولة الفقيرة البالغ عدد سكّانها 33 مليون نسمة أنّ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس وصل الأحد إلى 353,590 إصابة، بينها 4090 إصابة سجّلت خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

والنظام الصحّي في الدولة الفقيرة على حافة الانهيار ومرافقها الصحية تفتقر بصورة خاصة إلى الأوكسجين اللازم لعلاج الحالات الأكثر خطورة.

وبدأت البيرو في الأول من تمّوز/يوليو الجاري إعادة فتح اقتصاد البلاد تدريجياً إذ رفعت تدابير الحجر الصحّي عن 18 من أصل مقاطعات البلاد الـ25، في حين سمحت الأربعاء باستئناف حركة النقل الجوي والبرّي بين المقاطعات. والإثنين تخطو البلاد خطوة جديدة مع إعادة فتح المطاعم بشرط أن لا تستقبل أكثر من 40% من قدرتها الاستيعابية.

© 2020 AFP