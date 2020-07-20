"فرانس فوتبول" تلغي جائزة الكرة الذهبية لعام 2020 لأول مرة منذ 1956 بسبب فيروس كورونا

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لن يتم منح الكرة الذهبية لعام 2020 لأي لاعب في العالم بسبب الظروف التي فرضها فيروس كورونا، وفق ما أعلنته مجلة "فرانس فوتبول" المانحة للجائزة. وهي المرة الأولى التي لن تمنح فيها الجائزة منذ تاريخ تأسيها في 1956.

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قررت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عدم منح جائزة الكرة الذهبية لعام 2020، بسبب الظروف التي فرضها فيروس كورونا.

وقالت "فرانس فوتبول" في بيان، نشر على موقعها الإلكتروني، إنه "للظروف الاستثنائية...للمرة الأولى في تاريخها الذي بدأ عام 1956، لن يتم منح جائزة الكرة الذهبية لفرانس فوتبول لعام 2020، في غياب الظروف الملائمة الكافية".

وتخصص جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب كرة قدم في العالم. وهي المرة الأولى، منذ تاريخ تأسيسها في 1956 لن يتم فيها تتويج أي لاعب بالجائزة.

فرانس24/ أ ف ب

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