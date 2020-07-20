فيروس كورونا: 14,38 مليون إصابة و601961 وفاة في العالم والولايات المتحدة الأكثر تضررا

تقول ليديا هاسيبروك مرحبًا لصديقتها روز المحتجزة بسبب إصابتها بكوفيد-19 في بروكلين، نيويورك، الولايات المتحدة، 17 مايو/ أيار 2020.

ذكر إحصاء قامت به وكالة رويترز للأنباء أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم وصل إلى 14,38 مليون إصابة في حين بلغ عدد الوفيات 601961 وفاة. ولا تزال الولايات المتحدة صاحبة الرقم القياسي عالميا في عدد الوفيات حيث تسبب الفيروس في موت 140,474 شخص وإصابة 3,762,081 شخص، بحسب أرقام جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعا في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس.

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أشار إحصاء لرويترز إلى أن أكثر من 14,38 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم كما أن 601961 شخصا توفوا جراء الفيروس.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أول حالات في الصين في ديسمبر/ كانون الأول عام 2019.

وسجّلت الولايات المتحدة خلال 24 ساعة، 63,872 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسب بيانات نشرتها الأحد جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعا في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأحد حتى الساعة 20,30 (00,30 ت غ الإثنين) أن إجمالي الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة قد ارتفع إلى 3,762,081 منذ بداية الوباء.

وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، تم أيضا تسجيل 514 وفاة جديدة في الولايات المتحدة جراء الفيروس، ليرتفع بذلك معدل الوفيات في البلاد إلى 140,474، وفق الجامعة التي تتخذ بالتيمور مقرا.

ومنذ نهاية حزيران/يونيو تواجه أقوى دولة في العالم تزايدا متسارعا في أعداد المصابين بالفيروس ولا سيما في الولايات الواقعة في غرب البلاد وجنوبها.

وتوقّعت نماذج وبائية محدثة أن تزداد الحصيلة اليومية للوفيات المرتبطة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة ليبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد 151 ألفا بحلول 1 آب/أغسطس و157 ألفا بحلول 8 آب/أغسطس.

وهذه الأرقام هي حصيلة متوسط نماذج وضعتها 23 مجموعة بحثية في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، ونشرها الثلاثاء فريق مختبر "ديفيد رايخ لاب" من جامعة ماساتشوستس، نيابة عن المراكز الأمريكية للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

فرانس24/ وكالات

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