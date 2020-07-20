كاني ويست ينهار باكيا في أول تجمع انتخابي لأنصاره بعد إعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية

مغني الراب الأمريكي كاني ويست يلقي خطابا في أول تجمع انتخابي لأنصاره استعدادا للانتخابات الرئاسية الأمريكية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. 19 يوليو/تموز 2020.

في أول تجمع انتخابي له منذ إعلانه ترشحه للانتخابات الرئاسية عبر تويتر في 4 يوليو/تموز الماضي، والذي يعقد في مدينة تشارلستون بولاية كارولينا الجنوبية، تحدث مغني الراب الأمريكي كاني ويست، زوج كيم كارداشيان، عن الإجهاض والعبودية في خطاب مشتت تخللته مقاطع غير مفهومة إضافة إلى انهياره باكيا أمام الحاضرين. واتصف التجمع بالغرابة الشديدة بعد أن طلب من المدعوين التوقيع على وثيقة تخلي مسؤولية ويست في حال إصابتهم بفيروس كورونا جراء حضورهم، كما تلزمهم بارتداء الكمامات واحترام قاعدة التباعد الاجتماعي. ونفض ويست يده من تأييد الرئيس دونالد ترامب بعد أن كان من أشد المعجبين والداعمين لحملته الرئاسية.

إعلان اقرأ المزيد

افتتح مغني الراب الأمريكي كاني ويست حملته الانتخابية للاستحقاق الرئاسي المقرر في تشرين الثاني/نوفمبر أثناء تجمع سياسي سادته الفوضى عقده الأحد في تشارلستون بولاية كارولاينا الجنوبية، بإلقائه خطابا مشتتا ضد الإجهاض انهار خلاله باكيا.

وظهر كاني ويست مرتديا سترة واقية من الرصاص تحمل كلمة "أمن" في مهرجان انتخابي مخصص لمدعوين طُلب منهم التوقيع على وثيقة لتبرئته من أي مسؤوليّة على ارتباط بوباء كوفيد-19، وتلزمهم بوضع كمامات والتباعد عن بعضهم، بحسب ما أوردت وسائل الإعلام الأمريكية.

وقال إنه طلب من زوجته كيم كارداشيان أن تجهض حين كانت حاملا بابنتهما نورث، ثم تحدث عن والده قائلا وهو يبكي "أراد والدي أن تجهض والدتي حين كانت حاملا بي، أمي أنقذت حياتي". ثم تكلم بصورة غير مفهومة لمدة دقيقة قبل أن يصيح "كدت أقتل ابنتي!".

وفي مقطع آخر من خطابه، تحدث عن الناشطة السياسية الأمريكية الشهيرة هاريت توبمان التي ناضلت من أجل إلغاء العبودية، فقال "الواقع أنها لم تعتق العبيد إطلاقا، بل جعلت العبيد يذهبون فقط للعمل لدى بيض آخرين". وانتشرت مقاطع من خطاب كاني ويست على الإنترنت فأثارت البلبلة والغضب والمخاوف على صحته العقلية.

وأعلن مغني الراب ترشيحه في 4 تموز/يوليو على تويتر، مؤكدا أنه لم يعد يؤيد الرئيس دونالد ترامب، بعدما التقاه في البيت الأبيض في 2018 واضعا قبعة حملة ترامب الحمراء وعليها شعاره "اجعلوا أمريكا عظيمة من جديد".

وتخطى ويست المدة المحددة لتقديم ترشيحه في عدد من الولايات لكنه مدرج على لائحة المرشحين في ولاية أوكلاهوما. ورأى مراقبون أن ترشيحه قد يضر بحظوظ الديمقراطي جو بايدن ولا سيما في الولايات الأساسية المترددة التي فاز فيها دونالد ترامب بفارق ضيق عام 2016 وحيث بات بايدن يتخطاه في استطلاعات الرأي.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك