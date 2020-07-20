فيديو

ما هي السيناريوهات المتاحة لإنهاء الخلافات داخل الاتحاد الأوروبي حول الخطة الاقتصادية؟

تواصل الخلافات داخل الأسرة الأوروبية حول خطة للإنعاش الاقتصادي © صورة من شاشة فرانس24

يحتد الصراع داخل الأسرة الأوروبية في سياق محاولة الوصول إلى خطة مشتركة لإنعاش الاقتصاد في القارة العجوز، والتي سيكون المستفيد الأول منها الدول الأكثر تضررا من تداعيات فيروس كورونا، إذ تواجه مشاكل اقتصادية واجتماعية أكبر. وهذا، يستدعي ضخ مساهمات مالية، الشيء الذي يرفضه ما أصبح يعرف بـ"نادي الدول البخيلة" وفي مقدمتهم هولندا، التي تفضل تقديم قروض للبلدان المتضررة بدل دعم مالي لها. فما هي السيناريوهات المتاحة لإنهاء الخلافات حول هذه الخطة؟