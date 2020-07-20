نقل العاهل السعودي إلى المستشفى

صورة وزعها الديوان الملكي السعودي بتاريخ 19 آذار/مارس 2020 تظهر الملك سلمان لدى القائه خطابا في الرياض

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الرياض (أ ف ب)

دخل العاهل السعودي الملك سلمان (84 عاما) إلى مستشفى في العاصمة الرياض لإجراء فحوصات بسبب التهاب في المرارة، بحسب ما أعلن الديوان الملكي الإثنين.

وقال البيان "دخل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله – هذا اليوم... مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة".

ولم يدل البيان بمزيد من التفاصيل.

وأجّل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بتأجيل زيارته المقررة الإثنين إلى المملكة بعد نقل الملك إلى المستشفى.

وكتب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في تغريدة على تويتر "تقدر المملكة اختيار رئيس الوزراء العراقي زيارتها كأول دولة بعد توليه منصبه، واحتفاءاً بهذه الزيارة البالغة الأهمية ورغبة في توفير كل سبل النجاح لها، آثرت قيادتنا الرشيدة، بالتنسيق مع أشقائنا في العراق، تأجيل الزيارة إلى ما بعد خروج مولاي خادم الحرمين الشريفين من المستشفى".

© 2020 AFP