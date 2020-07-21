إطلاق أول قمر صناعي عسكري لكوريا الجنوبية

صورة وزعتها دائرة برنامج المشتريات الدفاعية في وزارة الدفاع الكورية الجنوبية دائرة برنامج المشتريات الدفاعية بوزارة الدفاع الكورية الجنوبية/ا ف ب

صوة وزعتها دائرة برنامج المشتريات الدفاعية بوزارة الدفاع الكورية الجنوبية في 21 تموز/يوليو 2020، تظهر إطلاق القمر الصناعي الكوري الجنوبي "أناسيس 2" من مركز كاب كانافيرال في ولاية فلوريدا الأميركية

إعلان اقرأ المزيد

سيول (أ ف ب)

اطلقت شركة "سبيس إكس" الأميركية الخاصة أول قمة صناعي عسكري لكوريا الجنوبية من مركز كاب كانافيرال،على ما أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية الثلاثاء.

وأوضحت الوزارة في بيان أن صاروخا من طراز فالكون 9 أطلق القمر الصناعي "أناسيس 2"، فيما أكدت سبيس إكس أنه تم نشر القمر بعد 32 دقيقة على إقلاعه بعد ظهر الإثنين بالتوقيت المحلي.

وأكدت دائرة برنامج المشتريات الدفاعية في وزارة الدفاع أن كوريا الجنوبية تصبح بذلك عاشر دولة في العالم تملك قمرا صناعيا عسكريا للاتصالات، يؤمن لجيشها "اتصالات عسكرية عبر الأقمار الصناعية متواصلة وآمنة".

وسيبلغ القمر الصناعي مداره الواقع على ارتفاع 36 ألف كلم بعد أسبوعين، على أن يتولى الجيش الكوري الجنوبي التحكم به في تشرين الأول/أكتوبر بعد مرحلة من الاختبارات.

وتسعى سيول لتطوير قدراتها العسكرية فيما تدفع في اتجاه وقف العمل بترتيب مع الولايات المتحدة يقضي بتولي الأميركيين قيادة القوات المشتركة في حال نشوب حرب.

وتنشر واشنطن 28500 عسكري في كوريا الجنوبية للتصدي لخطر كوريا الشمالية.

وانتهت الحرب الكورية عام 1953 بمجرد هدنة بدون توقيع اتفاق سلام، ما ترك البلدين عمليا في حالة حرب حتى الآن.

© 2020 AFP