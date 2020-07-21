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الاتحاد الأوروبي: التوصل إلى اتفاق تاريخي حول خطة دعم للنهوض الاقتصادي بعد جائحة كورونا

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بدأت قمة قادة الاتحاد الأوروبي بابتسامات ولكن سرعان ما دخلت في مفاوضات متوترة.
بدأت قمة قادة الاتحاد الأوروبي بابتسامات ولكن سرعان ما دخلت في مفاوضات متوترة. © أ ف ب
نص : فرانس24 تابِع
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أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال عن توصل قادة الاتحاد إلى اتّفاق على خطّة تاريخية للنهوض الاقتصادي في مرحلة ما بعد جائحة كورونا، وذلك عقب بعد مفاوضات شاقة في بروكسل استمرت أربعة أيام وأربعة ليالي وتميزت بتباعد في المواقف بين ألمانيا وفرنسا من جهة و"الدول المقتصدة" من جهة أخرى. وتبلغ قيمة الخطة 750 مليار يورو سيتم تمويلها بقرض جماعي.

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توصّل قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 صباح الثلاثاء، في ختام قمّة ماراثونية استمرّت أربعة أيام وأربعة ليال في بروكسل، إلى اتّفاق على خطّة تاريخية للنهوض الاقتصادي لمرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19، بحسب ما أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال.

وكتب ميشال في تغريدة على تويتر "اتفاق!"، معلنا بذلك انتهاء المعركة الشرسة التي دارت بين الدول "المقتصدة" من جهة وفرنسا وألمانيا من جهة ثانية حول هذه الخطّة البالغة قيمتها 750 مليار يورو.

من جانبه، رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتوصل إلى الاتفاق معلنا في تغريدة أنه "يوم تاريخي لأوروبا".

ولأول مرة في تاريخ التكتل، سيتم تمويل الخطة بواسطة قرض جماعي، تضاف إليها ميزانية طويلة الأمد للاتّحاد الأوروبي (2021-2027) بقيمة 1074 مليار يورو.

 

فرانس 24 / أ ف ب

 

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