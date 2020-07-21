الحكومة الأثيوبية تعلن إنجاز المرحلة الاولى من ملء خزان سد النهضة

ادواردو سوتيراس ا ف ب/ارشيف

مشهد عام لسد النهضة في 26 كانون الأول/ديسمبر 2019.

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اديس ابابا (أ ف ب)

أعلنت إثيوبيا الثلاثاء انها انجزت المرحلة الاولى من ملء خزان سد النهضة على نهر النيل الذي أثار توترا كبيرا مع مصر والسودان.

ويأتي الإعلان الإثيوبي رغم عقد قمة إفريقية تهدف لحل أزمة السد، خصوصا مع اعتراض مصر والسودان على بدء ملء خزان السد بدون التوصل لاتفاق شامل يتمحور حول تشغيل السد وفترة ملء خزانه.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في بيان "بات من الواضح في الأسبوعين الماضيين خلال موسم الأمطار أنه تم تحقيق ملء سد النهضة في مرحلته الأولى".

وشكل سد النهضة مصدرًا للتوتر في حوض نهر النيل منذ بدأت ثيوبيا ببنائه في عام 2011.

وتعتبر مصر والسودان السد تهديدا لإمدادات المياه الحيوية لهما، فيما تعدّه إثيوبيا ضروريا للتنمية ومضاعفة إنتاجها من الكهرباء.

وحضّت الجامعة العربية ومصر والسودان إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السد هذا الشهر حتى التوصل لاتفاق شامل.

لكن إثيوبيا قالت إنها تعتزم ملء السد بحسب خطتها في تموز/يوليو، في منتصف موسم الأمطار الموسمية في البلاد، بدون أن تعلن موعدا محددا لذلك.

ويأتي الإعلان الإثيوبي فيما عقد قادة أفارقة اجتماعا افتراضيا الثلاثاء لمناقشة أزمة السد، تحت إشراف الاتحاد الإفريقي.

والاسبوع الفائت، أقرّت إثيوبيا بأنّ مستويات المياه خلف سد النهضة الكبير الذي تبنيه على نهر النيل الأزرق تتزايد، وقال المسؤولون إنه جزء طبيعي من عملية البناء.

ولم يحدد البيان الإثيوبي الثلاثاء حجم المياه التي تم تخزينها في الخزان، أو إذا كان هدف العام الاول تم تحقيقه من طريق عملية "طبيعية" ناجمة عن الأمطار أو عن خطوات اصطناعية أخرى لتسريع الملء.

وتبلغ طاقة الخزان 74 مليار متر مكعب لكن هدف تجميع المياه في المرحلة الأولى أقل من ذلك بكثير.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي إنّه من "الضرورة القصوى" أن تتوصل مصر وإثيوبيا والسودان "لاتفاق يحفظ مصالح كافة الأطراف".

© 2020 AFP