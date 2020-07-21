الدوري الأميركي للمحترفين: لا اصابات بـ"كوفيد-19" من أصل 346 فحصا

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اورلاندو (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

أفادت رابطتا اللاعبين ودوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الإثنين بأن جميع نتائج فحوص فيروس "كوفيد-19" التي أجريت الأسبوع المنصرم على اللاعبين الـ346 المشاركين باستئناف الموسم الاستثنائي في "فقاعة" مجمع وورلد ديزني في أورلاندو (فلوريدا)، جاءت سلبية.

ومن المؤكد أن هذا الخبر يشكل ارتياحا لرابطة الدوري قبل أيام معدودة على استئناف الموسم في 30 تموز/يوليو الحالي، لاسيما بعدما أعلن في الموجة السابقة من الفحوص التي أجريت على 322 لاعبا بعد وصولهم الى أورلاندو بين السابع والتاسع من الشهر الحالي، عن حالتين إيجابيتين بالفيروس لم تحدد هويتيهما.

وستقام المباريات من دون جمهور، وبموجب إجراءات صحية تشمل إخضاع الجميع لفحوص دورية لكشف "كوفيد-19"، على ان تقيم كل الفرق في المجمع الذي بات يصطلح على تسميته "الفقاعة".

وفي تصريحات في وقت سابق من هذا الشهر، توقع مفوض رابطة الدوري آدم سيلفر ان يكون عدد من اللاعبين الآتين الى فلوريدا، مصابين بالفيروس، لكنه رأى ان تسجيل إصابات إضافية بعد دخول أفراد الفرق في الحجر الصحي في المجمع، سيتسبب بمشكلة أكبر للدوري.

وأوضح "بالتأكيد اذا تم تسجيل أي تفّشٍ مهم على الاطلاق ضمن المجمع، سنضطر للاغلاق مجددا".

وتابع "سيكون مثيرا للقلق في حال دخلوا (اللاعبون) في فترة الحجر الصحي، وخضعوا بعدها لفحوص إيجابية"، مشيرا الى انه عندها "سندرك ان ثمة فجوة في فقاعتنا".

وأبدى سيلفر أمله في أن تكون الاجراءات التي سيتم اتخاذها على هامش المباريات المستأنفة، آمنة بما يكفي لانهاء الموسم، لاسيما لجهة الفحوص الدورية التي ستجرى، واعتماد التتبع لرصد أي مخالطة بين شخص خضع لفحص جاءت نتيجته إيجابية، وآخرين.

وأوضح "يمكننا تحليل الفيروس ومحاولة التتبع لنرى اذا كانت ثمة أكثر من حالة واحدة"، مشددا في الوقت عينه على ضرورة عدم إبداء "أي مستوى من الثقة، أعلى من اننا نتبع البروتوكولات (الصحة) ونأمل في ان ينجح الأمر كما خططنا له".

وأعلن العديد من اللاعبين عن إصابتهم بفيروس "كوفيد-19" لكن قبل سفرهم الى أورلاندو، وأبرزهم راسل وستبروك نجم هيوستن روكتس، كيفن دورانت لاعب بروكلين نتس الغائب أصلا عن فريقه بسبب عدم تعافيه من إصابة، ماركوس سمارت لاعب بوسطن سلتيكس، دونوفان ميتشل لاعب يوتا جاز والصربي لوكا يوكيتش الذي أصيب أثناء تواجده في بلاده قبل أن ينضم الى زملائه في دنفر ناغتس بعد تعافيه، وآخرهم صانع ألعاب ميلووكي باكس إريك بليدسو.

ويشارك في استئناف الدوري 22 فريقا من أصل 30 في البطولة، تتنافس على المراكز الـ16 المؤهلة الى الأدوار الإقصائية "بلاي اوف" التي تنطلق في 17 اب/اغسطس.

وسيخوض كل فريق ثماني مباريات مخصصة للتصنيف النهائي، على ان ينتقل بعد ذلك 16 فريقا تحتل المراكز الثمانية الأولى في كل من المنطقتين الشرقية والغربية، لخوض منافسات "بلاي أوف".

وستقيم الرابطة مباريات فاصلة في حال الحاجة الى ذلك لتحديد المراكز.

وتعد الولايات المتحدة أكثر الدول تأثرا بـ"كوفيد-19" في العالم، ووصل عدد الإصابات الى قرابة أربعة ملايين، بينما تخطى عدد الوفيات عتبة 140 ألف شخص.

© 2020 AFP