السجن مدى الحياة لفلسطيني دين بقتل إسرائيلي أميركي

حازم بدر ا ف ب

صورة ملتقطة من شارع 60 السريع تظهر فيها يافطة تحدد اتجاه مستوطنة غوش عتصيون الواقعة في الضفة الغربية المحتلة وتظهر خلفها مستوطنة إفراتا على مشارف مدينة بيت لحم (جنوب) في 27 تموز/يوليو 2020

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القدس (أ ف ب)

قضت محكمة عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة الثلاثاء بالسجن مدى الحياة لشاب فلسطيني دين بطعن رجل إسرائيلي أميركي في العام 2018.

وقال بيان باللغة العبرية للجيش الإسرائيلي "يأتي هذا بعد إدانته بجرائم التسبب عمدا بالقتل (ما يعادل جريمة القتل) ومحاولة التسبب عمدا بالموت وحيازة سكين".

ولم يذكر البيان اسم الشاب الذي كان قاصرا عند تنفيذ الهجوم في أيلول/سبتمبر 2018، لكن مصادر أمنية فلسطينية قالت حينها إن المنفذ هو خليل جبارين (17 عاما) من مدينة يطا التابعة لمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وهدمت القوات الإسرائيلية منزل جبارين في كانون الثاني/يناير 2019.

وأدى الهجوم الذي نفذ عند مدخل مركز تجاري إسرائيلي عند مفترق مستوطنة غوش عتصيون جنوب بيت لحم في الضفة الغربية، إلى مقتل آري فولد وهو أب لأربعة اولاد.

ويشهد المفترق احتكاكات مستمرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ولطالما كان موقعا للعديد من الهجمات الفلسطينية.

وأضاف بيان الجيش أن جبارين غادر المنزل في ذلك اليوم حاملا سكينا مع شفرة بطول 21 سنتيمترا، قاصدا وبشكل واضح "قتل اليهود".

وأشار البيان إلى أن الشاب قام بمحاولات سابقة فاشلة في ثلاثة أمكنة مختلفة قبل وصوله إلى المركز التجاري.

وتابع "ثم سحب الإرهابي السكين وطعن الضحية وتسبب بوفاته".

© 2020 AFP