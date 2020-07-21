بريطانيا: لجنة نيابية تدعو للتحقيق باحتمال تدخل روسيا في حملة استفتاء بريكسيت

طالب نواب بريطانيون الثلاثاء حكومة بلادهم بفتح تحقيق في احتمال تدخل روسيا في حملة استفتاء بريكسيت في 2016. واعتبر تقرير لجنة نيابية أن النفوذ الروسي في بريطانيا بات "وضعا طبيعيا جديدا". ودعا التقرير إلى إجراء تقييم لمدى التدخل الروسي في الحياة السياسية البريطانية، وأن "تعلن نتائج هذا التقييم للعموم".

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دعا نواب بريطانيون الثلاثاء حكومة بلادهم إلى التحقيق في احتمال تدخل موسكو في حملة الاستتفتاء حول بريكسيت في 2016، وذلك خلال عرض تقريرهم حول النفوذ الروسي على الساحة السياسية البريطانية.

وأفاد التقرير، الذي حررته لجنة الاستخبارات والأمن البرلمانية البريطانية الواقع في 55 صفحة، أن النفوذ الروسي في بريطانيا هو بمثابة "الوضع الطبيعي الجديد"، وأن هذا الوضع "جرى التقليل من أهميته بشكل خطير".

وقال النائب العمالي كيفن جونز عضو اللجنة: "كان يجب أن يحصل تقييم لأي تدخل روسي في الاستفتاء. ويجب أن يحصل ذلك ويجب أن تعلن نتائج هذا التقييم للعموم".

وأوضح التقرير أن متمولين نافذين تربطهم علاقات بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين استخدموا ثرواتهم "لممارسة نفوذ لدى دائرة واسعة من الأوساط البريطانية الرسمية".

وأشار التقرير إلى تعذر إيجاد دليل محدد على تدخل روسي في الاقتراع عام 2016 على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي واستفتاء آخر نظم عام 2014 حول استقلال إسكتلندا عن بريطانيا، فاز فيه معسكر الرافضين بنسبة 55% مقابل 45%.

لكن جونز قال بأن هذا حصل لأن الحكومة البريطانية "تجنبت طرح السؤال".

وأضاف التقرير "أن هناك العديد من الروس الذين تربطهم علاقات وثيقة ببوتين، اندمجوا بشكل جيد في عالم الأعمال والمجتمع البريطاني ويجري تقبلهم بسبب ثرائهم".

وتم تأخير نشر التقرير لأشهر ما أدى لاتهامات من جانب المعارضة بأن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أراد إلغاءه.

وقد ترأس جونسون الحكومة قبل سنة خلفا لرئيسة الوزراء السابقة المحافظة تيريزا ماي.

فرانس24/ أ ف ب

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