بطولة انكلترا: مانشستر سيتي يسحق واتفورد برباعية بعد الخروج من الكأس

ريتشارد هيثكوت مصدر/ا ف ب

لاعبو مانشستر سيتي يحتفلون بهدف رحيم ستيرلينغ (يمين) في مرمى واتفورد ضمن منافسات الدوري الانكليزي لكرة القدم في 21 تموز/يوليو

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لندن (أ ف ب)

استعاد مانشستر سيتي توازنه بعد الخروج المخيب من نصف نهائي كأس انكلترا لكرة القدم وواصل نتائجه المميزة في الدوري المحلي، بسحقه مضيفه واتفورد 4-صفر ضمن المرحلة السابعة والثلاثين ما قبل الاخيرة الثلاثاء.

وتوقّف السبت مشوار سيتي في رحلة الدفاع عن لقبه في كأس انكلترا بخروجه من نصف النهائي أمام أرسنال (صفر-2) على ملعب ويمبلي، بعد أن سبق وتنازل هذا الموسم عن لقبه في الدوري في الموسمين الماضيين لصالح ليفربول.

الا ان فريق المدرب الاسباني جوسيب غوارديولا حقق فوزه الرابع تواليا في الـ "برميرليغ" رافعا رصيده الى 78 نقطة في المركز الثاني بفارق 15 نقطة عن ليفربول البطل الذي يستضيف تشلسي الاربعاء في قمة المرحلة على ملعب "أنفيلد" حيث ستقام مراسم التتويج.

فيما تعرض واتفورد لنكسة في مسعاه للبقاء في دوري الاضواء، إذ تجمد رصيده عند 34 نقطة في المركز السابع عشر، أول المراكز الآمنة، متقدما بثلاث نقاط عن أستون فيلا الثامن عشر الذي يستضيف أرسنال لاحقا اليوم.

وسبق لسيتي أن ضمن المركز الثاني في الدوري وبلوغه مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، لاسيما بعد أن أفلت من عقوبة الاستبعاد عن المشاركة في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) في الموسمين المقبلين، بعد فوزه بالاستئناف الذي تقدم به أمام محكمة التحكيم الرياضي ("كاس").

ولا زال سيتي ينافس في المسابقة الاوروبية الاهم في الموسم الحالي حيث سيسعى لبلوغ الدور ربع النهائي شرط تجاوز عقبة ريال مدريد الاسباني عندما يستضيفه على ملعب الاتحاد في اياب الدور ثمن النهائي في آب/أغسطس المقبل، علما أنه تفوق عليه 2-1 في عقر داره في "سانتياغو برنابيو" ذهابا.

وأجرى غوارديولا اربعة تبديلات على التشكيلة الاساسية التي بدأت المباراة امام ارسنال، مشركا البرتغاليين جواو كانسيلو وبرناردو سيلفا والاسباني رودريغو وفيل فودن بدلا من الفرنسي بنجامان مندي، التركي ايلكاي غوندوغان، الاسباني دافيد سيلفا والجزائري رياض محرز.

وافتتح سترلينغ التسجيل عندما وصلته الكرة داخل المنطقة من كايل ووكر فسددها على يمين الحارس بن فوستر في سقف الشبكة (31).

وتحصل ستيرلينغ (25 عاما) على ركلة جزاء إثر عرقلة من ويل هيوز، فانبرى لها بنفسه الا ان فوستر تصدى لها ببراعة لتتهيأ أمام الدولي الانكليزي ويتابعها في الشباك (40).

ورفع اللاعب الذي وصل الى سيتي من ليفربول في صيف العام 2015 رصيده الى 19 هدفا في الدوري هذا الموسم، محققا أفضل رصيد له في موسم واحد من الـ"برميرليغ" محطما الرقم الذي حققه في موسم 2017-2018 (18 هدفا).

وبات ستيرليغ في المركز الرابع على قائمة الهدافين هذا الموسم معادلا سجل المصري محمد صلاح نجم ليفربول، متخلفا عن الغابوني بيار-ايميريك اوباميانغ مهاجم ارسنال (20)، داني اينغز مهاجم ساوثمبتون (21) وقناص ليستر سيتي جايمي فاردي المتصدر (23).

وسجل الموهبة الواعدة فودن (20 عاما) الذي يقدم مستويات مميزة هذا الموسم، الهدف الثالث لسيتي بعد أن تهيأت الكرة أمامه إثر تصدي فوستر لتسديدة ستيرلينغ، قبل أن يتابعها في الشباك (63).

وأضاف الفرنسي أيميريك لابورت الهدف الرابع للضيوف برأسية من داخل المنطقة إثر عرضية من ضربة ثابتة نفذها البلجيكي كيفن دي بروين (66).

ورفع دي بروين رصيده من التمريرات الحاسمة الى 19 هذا الموسم في الـ "برميرليغ" ليعادل رقم الالماني مسعود اوزيل مع ارسنال في موسم 2015-2016، ويصبح على بعد تمريرة واحدة من معادلة الرقم القياسي للفرنسي تييري هنري الذي حققه مع "المدفعجية" في موسم 2002-2003.

© 2020 AFP