تجربة أخيرة ناجحة لباريس سان جرمان

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مهاجم باريس كيليان مبابي مهنئا زميله البرازيلي نيمار بعد تسجيل الاخير الهدف الثاني لفريقه في مرمى سلتيك الاسكتلندي في مباراة ودية (4-صفر). 21 تموز/يوليو 2020

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باريس (أ ف ب)

حقق باريس سان جرمان الفرنسي تجربة أخيرة ناجحة للاستحقاقات التي تنتظره في الاسابيع المقبلة بفوزه الساحق على سلتيك الاسكتلندي 4-صفر على ملعب بارك دي برانس في العاصمة الفرنسية الثلاثاء.

وتأتي المباراة ضمن إطار استعدادات سان جرمان للمباراة النهائية لمسابقة كأس فرنسا ضد سانت اتيان في 24 تموز/يوليو الحالي، والمباراة النهائية لمسابقة كأس الرابطة ضد ليون بعدها بأسبوع، وخوض المنافسات الأوروبية المقررة في العاصمة البرتغالية لشبونة ابتداء من 12 آب/اغسطس.

وكان سان جرمان سحق تولوز 9-صفر، وبيفيرين البلجيكي 7-صفر في مباراة اقيمت على مدار اربعة اشواط من 30 دقيقة.

وافتتح كيليان مبابي التسجيل لسان جرمان بعد مرور دقيقة واحدة فقط إثر تمريرة من زميله البرازيلي نيمار، ثم أضاف الأخير الثاني بتسديدة من داخل المنطقة ارتطمت بأحد مدافعي سلتيك خادعة حارس مرماه (25).

وفي مطلع الشوط الثاني أجرى مدرب سان جرمان الالماني توماس توخل تعديلات عدة على تشكيلته من دون أن تتأثر النجاعة الهجومية في صفوف فريقه، حيث أضاف الاسباني اندير هيريرا الثالث بتسديدة من داخل المنطقة (48) قبل أن يضيف مواطنه بابلو سارابيا الهدف الرابع بتسديدة "على الطاير" بيسراه (67).

© 2020 AFP