ترامب: أزمة كورونا في الولايات المتحدة "ستسوء حتماً قبل أن تتحسّن"

جيم واطسون ا ف ب/ا ف ب

إعلان اقرأ المزيد

واشنطن (أ ف ب)

أقرّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء في أول مؤتمر صحافي يعقده منذ نهاية نيسان/أبريل حول فيروس كورونا المستجدّ الذي يطلق عليه اسم "الفيروس الصيني" بمدى فداحة جائحة كوفيد-19 في الولايات المتّحدة، محذّراً من أنّ الأزمة "ستسوء حتماً قبل أن تتحسّن".

وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض إنّ أزمة كوفيد-19 "ستسوء حتماً، للأسف، قبل أن تتحسّن. أنا لا أحبّ أن أقول ذلك لكن هذه هي الحقيقة".

وأضاف "بعض المناطق في بلدنا تبلي بلاء حسناً جداً. وهناك مناطق أخرى أداؤها أقلّ جودة".

ولفت ترامب إلى تسجيل "زيادة مقلقة في حالات (الإصابة بالفيروس) في أجزاء كثيرة من جنوبنا".

ودعا الرئيس الأميركي "الجميع" إلى وضع كمامات عندما يتعذّر عليهم احترام قواعد التباعد الاجتماعي، وذلك للحؤول دون تفشّي الوباء الفتّاك الذي أودى لغاية اليوم بحياة أكثر من 141 ألف شخص في الولايات المتحدة.

وقال "نطلب من الجميع أنّه عندما لا تكونون قادرين على التزام التباعد الاجتماعي، ضعوا كمّامات".

وأضاف "سواء أعجبتكم الكمامة أم لا، سيكون لها تأثير. سيكون لها تأثير ونحن بحاجة إلى كلّ ما يمكننا الحصول عليه."

وشّدد سيّد البيت الأبيض على أنّ الهدف "ليس فقط إدارة الوباء ولكن القضاء عليه".

وقال "اللقاحات آتية وستأتي أبكر بكثير ممّا كان يعتقده أيّ شخص"، مجدّداً التعبير عن أمله في أنّ الفيروس "سوف يختفي".

وأضاف "سوف يختفي".

© 2020 AFP