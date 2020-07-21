فيروس كورونا: تجارب على لقاح صيني في مدينة ساو باولو البرازيلية

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صورة من الأرشيف لباحث يعمل في مجال تطوير لقاح لكوفيد-19 في البرازيل بتاريخ 26 مارس/آذار 2020.

أفادت السلطات البرازيلية أن لقاحا صينيا مضادا لفيروس كورونا ستتم تجربته انطلاقا من الثلاثاء على قرابة 900 شخص من العاملين في المجال الصحي في مدينة ساو باولو البرازيلية. وطوّر مختبر "سينوفاك بيوتيك" الصيني هذا اللقاح الذي وصلت منه الاثنين حوالي 20 ألف جرعة بالطائرة إلى ساو باولو حيث سيوزع على 12 مركزا بحثيا في هذه الولاية. والبرازيل هي ثاني أكثر الدول في العالم بعد الولايات المتحدة تضررا من فيروس كورونا، إذ أدى الوباء لوفاة أكثر من 80 ألف شخص وأصاب نحو مليونين.

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أعلنت السلطات البرازيلية الاثنين أنّ الاختبارات على لقاح لفيروس كورونا يطوّره مختبر "سينوفاك بيوتيك" الصيني ستبدأ الثلاثاء في مدينة ساو باولو على 900 متطوّع من العاملين في المجال الصحّي.

وفي المجموع سيتمّ تلقيح تسعة آلاف متطوّع في ستّ ولايات برازيلية، وذلك في إطار المرحلة الثالثة والأخيرة قبل الموافقة على اللقاح.

ويجري هذه الاختبارات معهد بوتانتان الحكومي المرموق، الذي سينتج 120 مليون جرعة من هذا اللقاح إذا أثبتت النتائج النهائية فعاليته.

وقال ديماس كوفاس، مدير معهد بوتانتان، خلال مؤتمر صحفي، إنّ هذه الاختبارات قد تتيح "أن يكون في البرازيل أول لقاح يتم توزيعه على نطاق واسع، نحن في غمرة الوباء، ونسجّل عددا كبيرا من الإصابات، إنّه السيناريو المثالي لاختبار لقاح".

والبرازيل هي ثاني أكثر الدول تضرّرا من كوفيد-19 في العالم بعد الولايات المتّحدة، وقد بلغت فيها حصيلة الوباء أكثر من 80 ألف وفاة من أصل أكثر من مليوني إصابة.

وسيخضع المتطوّعون الذين سيتمّ تلقيحهم لفحص طبّي كلّ أسبوعين. ومن المتوقّع ظهور أولى نتائج الاختبارات في غضون ثلاثة أشهر.

ووصلت حوالي 20 ألف جرعة من اللقاح بالطائرة صباح الاثنين إلى ساو باولو وسيتم توزيعها على 12 مركزا بحثياً في هذه الولاية، الأكبر من حيث عدد السكان في البرازيل، وخمس ولايات أخرى هي ريو دي جانيرو وميناس جيرايس وريو غراندي دو سول وبارانا والعاصمة برازيليا.

فرانس24/ أ ف ب

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