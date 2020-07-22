الخطوط الجوية الاسترالية توقف طلعات آخر طائرة جمبو جيت في أسطولها

بيتر باركس ا ف ب

حشد من الناس يقفون خلف سياج مدرج مطار سيدني في وداع آخر طائرات جمبو جيت من أسطول كوانتاس، في 22 تموز/يوليو 2020

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سيدني (أ ف ب)

تجمع هواة الطيران وطيارون سابقون الأربعاء في وداع آخر طائرات بوينغ 747 في الاسطول الوطني الاسترالي، لدى مغادرتها استراليا لتتقاعد في صحراء في الولايات المتحدة.

واقلعت طائرة جمبو-جيت من مطار سيدني متوجهة أولا إلى لوس انجليس ومنها إلى المحطة النهائية في صحراء موهافي لتطوي صفحة خمسة عقود تقريبا من عمر هذا الطراز في اسطول كوانتاس.

ويعد هذا تقاعدا مبكرا لطائرات 747، التي كان من المقرر أن تتوقف عن الخدمة بعد ستة أشهر.

لكن الفوضى التي دبت في قطاع الطيران بسبب فيروس كورونا المستجد قرّبت ذلك الموعد.

وقال الرئيس التنفيذي لكوانتاس آلان جويس قبيل إقلاع الطائرة "سيكون مزيجا من الحلاوة والمرارة نظرا لذلك التاريخ المذهل، ولما فعلته هذه الطائرة في تغيير صناعة الطيران".

الاسبوع الماضي أعلنت خطوط بريتش ايرويز وقف طلعات اسطولها من طائرات جمبو جيت في إطار الجهود على مستوى القطاع لخفض التكلفة والتحول إلى طائرات أكثر مراعاة للبيئة.

وانضم جويس إلى قرابة 150 موظف غالبيتهم من كوانتاس في حظيرة مطار لوداع الطائرة، وكان بينهم أفراد طواقم وطيارون سابقون.

ولدى المرور الأخير للطائرة على أرض مطار سيدني، لوح جمع من الناس بأيديهم مبتسمين من خلف سياج المدرج حيث انتظروا لساعات لمشاهدة الطائرة التي أطلق عليها تحببا "ملكة السماء" وهي تقلع من استراليا للمرة الأخيرة.

ولكن قبل مغادرة الساحل الشرقي وجه الطيار تحية أخيرة مستخدما ممر طيران الطائرة ليرسم شعار الشركة وهو حيوان الكنغر الطائر، فوق المحيط الهادئ.

والشهر الماضي أعلنت شركة الطيران خططا لتسريح 6 آلاف من موظفيها ووقف طلعات 100 طائرة لما يصل إلى سنة، ضمن تدابير لخفض التكاليف بنحو 10 مليارات دولار أميركي.

© 2020 AFP