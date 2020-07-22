الدوري الأميركي: غارنيت مهتم بشراء ناديه السابق تمبروولفز (تقارير)

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لوس انجليس (أ ف ب)

يقود كيفن غارنيت مجموعة من المستثمرين المهتمين بشراء ناديه السابق مينيسوتا تمبروولفز المشارك في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بحسب ما أفادت تقارير صحافية الثلاثاء.

وأورد موقع "ذا أثلتيك" الالكتروني ان النجم السابق البالغ من العمر 44 عاما، أبدى اهتمامه بالاستحواذ على النادي الذي دافع عن ألوانه لنحو 14 عاما توزعت على فترتين.

ونقل الموقع عن المالك الحالي لتمبروولفز غلين تايلور قوله إن "مجموعات عدة من الشراة المحتملين أبدت اهتمامها" بالاستحواذ على النادي، وانه يدرس كل الخيارات.

وتابع "أبلغنا الجميع ان على النادي البقاء في مينيسوتا"، الولاية الواقعة على الحدود الشمالية للولايات المتحدة مع كندا.

وتعود ملكية النادي لتايلور منذ العام 2014. وبحسب التقارير، لن يقوم المالك الحالي ببيع النادي بمبلغ أقل من 1,2 مليار دولار.

وبحسب "ذا أثلتيك"، تقدم غارنيت الذي يعد أبرز الأسماء في تاريخ النادي، بعرض للشراء مع مجموعة من المستثمرين الآخرين. وأورد الموقع ان هذا المشروع بالنسبة الى غارنيت "نابع من رغبة شخصية بسبب التاريخ الذي يربطه بالنادي. يريد شراء الفريق وإبقاءه في مينيسوتا".

وشكل تمبروولفز نقطة انطلاق المسيرة الاحترافية لغارنيت عام 1995، وخاض معه تجربة طويلة اختير خلالها أفضل لاعب في الموسم "أم في بي" لعام 2004، قبل ان ينتقل الى بوسطن سلتيكس اعتبارا من 2007، حيث أحرز اللاعب في العام التالي لقبه الوحيد في دوري الـ "ان بي ايه".

واعتبارا من 2013، خاض موسمين مع فريق بروكلين نتس، وعاد الى تمبروولفز مطلع 2015 ليلعب لموسم ونصف موسم قبل الاعتزال في 2016.

ومن المقرر ان يتم إدراج اسم غارنيت، إضافة تيم دنكان والنجم السابق للوس أنجليس ليكرز كوبي براينت الذي قضى مطلع عام 2020 في حادث تحطم طائرة مروحية، ضمن قاعة المشاهير لكرة السلة الأميركية هذا العام، لكن الاحتفال بذلك أرجئ الى 2021 بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكان مينيسوتا يحتل المركز الرابع عشر ما قبل الأخير في ترتيب المنطقة الغربية قبل تعليق منافسات الدوري في آذار/مارس الماضي بسبب "كوفيد-19"، ولن يكون بالتالي ضمن الفرق الـ22 (من أصل 30) التي اختارتها رابطة الـ"ان بي ايه" لاستكمال الموسم بصيغة معدلة خلف أبواب موصدة في مجمع ديزني بمدينة أورلاندو، اعتبارا من 30 تموز/يوليو الحالي.

© 2020 AFP