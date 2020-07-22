الصين تعطي الضوء الأخضر لانطلاق دوري كرة القدم بعد فحوص "كوفيد-19" سلبية

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أفراد في فريق ووهان زال لدى وصولهم إلى مدينة سوجو الصينية في 18 يوليو/تموز 2020، تحضيرا لانطلاق منافسات الدوري الصيني لكرة القدم بعدها بأيام.

أجريت في الصين فحوص كشف فيروس كورونا للمشاركين في الدوري المحلي لكرة القدم، بين لاعبين ومدربين وأفراد في الجهاز الفني، جاءت كلها سلبية، ما سمح للسلطات بإعطاء الضوء الأخضر لانطلاق الدوري نهاية الأسبوع.

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بعد إخضاع كل المشاركين في منافساته لفحوص كشف فيروس كورونا جاءت نتيجة جميعها سلبية، منحت السلطات الصينية الضوء الأخضر لانطلاق الدوري المحلي لكرة القدم في نهاية الأسبوع الحالي كما هو مقرر.

وقالت رابطة الدوري السوبر الصيني إن 1870 شخصا بين لاعبين ومدربين وأفراد في الجهاز الفني، خضعوا لفحوص كشف "كوفيد-19" بعد التحاقهم بالمعسكرين الجماعيين المخصصين لاستكمال الموسم. وأكدت الرابطة أن كل نتائج الفحوص كانت "سلبية".

ونقلا عن وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" الرسمية، سيخضع اللاعبون للفحص بشكل أسبوعي خلال الموسم.

ودخل أفراد الأندية الـ16 اعتبارا من مطلع الأسبوع، في عزلة تامة في مدينتي داليان (شمال شرق) وسوجو القريبة من شنغهاي (شرق)، تحضيرا لانطلاق الموسم هذا السبت.

وسيتم تقييد حركة اللاعبين والمدربين وكل المعنيين، حيث سيلزمون بالبقاء في الفندق في حال لم يكونوا في المباريات أو الحصص التدريبية. وكجزء من الإجراءات المتخذة لخلق "فقاعة" آمنة، لن يسمح لأي شخص برؤية عائلته، وسيمكث كل أفراد الفرق في فندق واحد في كل من المدينتين.

ومن المقرر أن تقام كل المباريات من دون جمهور. وأرجئ الموسم بسبب تفشي الفيروس بعد أن كان سيقام في فبراير/شباط الماضي.

وفي انطلاق الموسم، تقام مباراة بين حامل اللقب غوانغجو ايفرغراندي الذي يدربه الإيطالي فابيو كانافارو مع حامل لقب الكأس شنغهاي شينخوا في داليان، وأخرى بين ووهان زال وكينغداو هوانغاي في سوجو.

فرانس24/ أ ف ب

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