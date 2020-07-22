بطولة إيطاليا: ميلان يكافئ "الشخص المناسب" بيولي بتمديد عقده لعامين

ماركو برتوريلو ا ف ب/ارشيف

المدرب ستيفانو بيولي خلال مباراة فريقه ميلان ضد بولونيا ضمن الدوري الإيطالي لكرة القدم، في 15 تموز/يوليو 2020.

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ميلانو (أ ف ب)

كافأ نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم مدربه ستيفانو بيولي على النتائج الإيجابية التي يحققها في الآونة الأخيرة، بإعلانه تمديد التعاقد مع "الشخص المناسب" على رأس الإدارة الفنية لعامين.

وتولى بيولي (54 عاما) تدريب النادي اللومباردي في تشرين الأول/أكتوبر الماضي خلفا لماركو جامباولو الذي أقيل بسبب النتائج المتعثرة بعد نحو ثلاثة أشهر فقط من تسلمه المنصب.

وتمكن بيولي من قيادة ميلان الى تحسين نتائجه لاسيما بعد استئناف منافسات الدوري في حزيران/يونيو الماضي إثر توقف لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد. ولم يذق ميلان طعم الخسارة في المباريات التسع الأخيرة في "سيري أ"، وحقق تعادلين وسبع انتصارات آخرها مساء الثلاثاء على ساسوولو بنتيجة 2-1 بهدفين للسويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

وتقدم ميلان بهذه النتيجة الى المركز الخامس المؤهل الى مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في الموسم المقبل، بفارق نقطة أمام روما السادس الذي يحل الأربعاء ضيفا على سبال في المرحلة الخامسة والثلاثين.

وأتى إعلان تمديد عقد بيولي حتى حزيران/يونيو 2022، بعد فوز ميلان ليل الثلاثاء. وعلق المدرب على هذه الخطوة بالقول "أنا سعيد وفخور بالثقة التي منحني إياها ميلان".

وتابع "نحن في بداية مسار استثنائي. اذا واصلنا العمل بهذه الطريقة، سنتطور ونصبح منافسين بشكل أكبر".

وأتى الاحتفاظ ببيولي على رغم تقارير صحافية رجحت في الآونة الأخيرة احتمال تعاقد ميلان مع المدرب السابق للايبزيغ الألماني رالف رانغنيك. لكن المدير الرياضي للفريق اللومباردي، نجمه السابق المدافع باولو مالديني، أعاد تجديد الثقة بالمدرب الحالي.

وقال "ستيفانو أدار (الفريق) ببراعة أثناء مرحلة تفشي الوباء ("كوفيد-19") واستئناف منافسات الموسم، بأداء ثابت جدا وتأثير إيجابي على الفريق ككل (...) ستيفانو هو الشخص المناسب لقيادة الفريق الذي نريده: ناجح، شاب، ومتعطش (للألقاب)".

وشكل بيولي لدى تعيينه خيارا مفاجئا على رأس فريق متوج بلقب الدوري الإيطالي 18 مرة ولقب دوري أبطال أوروبا سبع مرات، اذ لم يسبق له إحراز أي لقب في مسيرة تدريبية تنقل خلالها بين أندية بولونيا، لاتسيو، إنتر ميلان، وفيورنتينا.

لكن الرئيس التنفيذي لميلان إيفان غازيديس شدد على ان خيار التمديد لبيولي، استند الى عوامل تتعدى أداء الفريق حاليا.

وأوضج "أظهر ستيفانو انه قادر على تحقيق رؤية كرة القدم الموجودة في هذا النادي... مثيرة للحماس، تقدمية، وشغوفة".

وأضاف "هذا ليس قرارا يستند الى النتائج الأخيرة، بل الى الطريقة التي بنى عبرها ستيفانو روح الفريق والتوحد حول الهدف، الطريقة التي حسّن من خلالها أداء اللاعبين الفردي والجماعي، الطريقة التي احتضن بها رؤيتنا وكيف قدّم نفسه وقِيَم النادي".

© 2020 AFP