حكم بالسجن على مؤرخ روسي مختص بفترة ستالين

حد مؤيدي المؤرخ الروسي يوري دميترييف مرتديًا قناع وجه مكتوباً عليه "الحرية ليوري دميترييف" خارج مبنى محكمة في مدينة بتروزافودسك الشمالية الغربية في 22 تموز/يوليو 2020

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بيتروزوفودسك (روسيا) (أ ف ب)

حكمت محكمة روسية الأربعاء على المؤرخ يوري دميترييف المختص بفترة ستالين بالسجن أكثر من ثلاث سنوات في قضية اعتداء جنسي مثيرة للجدل، وفق ما قال محاميه.

وأمضى دميترييف، رئيس جمعية "ميموريال" الحقوقية البارزة في كاريليا في شمال غرب روسيا، عقودًا في تحديد مكان المقابر الجماعية وإخراج جثث من قتلوا في ظل حكم الدكتاتور السوفياتي جوزيف ستالين.

وقالت "ميموريال" إن مقاضاة الباحث الذي حوكم في جلسات مغلقة، هي جزء من حملة قمع متنامية للمعارضين.

وقال محاميه فيكتور أنوفرييف للصحافيين خارج المحكمة في مدينة بتروزافودسك بشمال غرب البلاد، إن القاضي وجد أن موكله مذنب بالاعتداء الجنسي على ابنته بالتبني وحكم عليه بالسجن "ثلاث سنوات وستة أشهر في مستعمرة تخضع لنظام صارم".

وقال المحامي إنه لم يتسلم بعد الحكم المكتوب ومن المحتمل أنه نظراً للفترة التي قضاها في الحبس الاحتياطي، يمكن أن يستعيد دميترييف البالغ من العمر 64 عاما حريته في أيلول/سبتمبر.

وكان المؤرخ يواجه السجن لما يصل إلى 15 عامًا بموجب التهم التي وجهت إليه.

وقال المحامي إنه برئ من تهم الممارسة الإباحية.

أوقف الباحث في أواخر عام 2016 بتهمة استغلال الأطفال جنسياً وبُرئ في عام 2018 ليعاد اعتقاله في قضية اعتداء جنسي جديدة.

وزعم الادعاء أن المؤرخ اعتدى جنسيا على ابنته بالتبني، وهي تهمة أنكرها.

وقالت "ميموريال" قبل صدور الحكم: "لا شك في أن يوري دميترييف بريء". وقال مؤيدوه في الداخل والخارج إن القضية ضد دميترييف هي محاولة لمعاقبة المؤرخ الذي لفت الانتباه إلى أحد أحلك الفصول في تاريخ روسيا.

وعُرف دميترييف لمساعدته في إقامة نصب ساندارموخ التذكاري في غابة صنوبر في كاريليا تخليداً لذكرى آلاف الضحايا، وبينهم العديد من الأجانب، الذين قتلوا في عامي 1937 و1938.

© 2020 AFP