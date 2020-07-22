سكان طوكيو مطالبون بالبقاء في منازلهم خلال عطلة نهاية الأسبوع بسبب تزايد الإصابات بفيروس كورونا

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حاكمة طوكيو يوريكو كويكي (يسار) تتلقى باقة زهور في طوكيو في 5 تموز/يوليو 2020 بعد إعلانها فوزها بالاقتراع العام لاختيار حاكم العاصمة اليابانية.

طالبت سلطات طوكيو الأربعاء سكان العاصمة بالبقاء في منازلهم خلال عطلة نهاية الأسبوع المقبل، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا. وشددت حاكمة المدينة على "الامتناع عن الخروج بقدر الإمكان خاصة بالنسبة لكبار السن والأشخاص ذي الحالات المرضية المزمنة".

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حضت حاكمة طوكيو الأربعاء سكان العاصمة اليابانية على البقاء في منازلهم خلال عطلة نهاية الأسبوع المقبل والممتدة لأربعة أيام، خاصة مع الارتفاع الأخير في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت الحاكمة يوريكو كويكي خلال لقاء مع خبراء الأمراض المعدية إن: "العدوى تنتقل ليس فقط بين صغار السن، لكن أيضا بين الأشخاص في منتصف العمر وكبار السن".

وتابعت قبل عطلة نهاية الأسبوع "أود أن أطالب (سكان طوكيو) بالامتناع عن الخروج بقدر الإمكان خاصة بالنسبة لكبار السن والأشخاص ذي الحالات المرضية المزمنة".

وبلغ عدد الإصابات اليومية في طوكيو 293 إصابة الأسبوع الماضي، وهو مستوى غير مسبوق. واستمر الرقم أعلى من 200 إصابة في الأيام الأخيرة.

وأوضحت كويكي أن المدينة تشهد تسجيل إصابات في المطاعم والمسارح، وليس فقط في مناطق الحياة الليلية كما في الأسابيع الأخيرة. كما تم اكتشاف بؤر إصابة في أماكن العمل والمدارس.

وسجلت اليابان أكثر بقليل من 26300 حالة إصابة ونحو ألف حالة وفاة جراء الفيروس القاتل منذ تسجيل أول حالة إصابة في البلاد.

وتعد هذه الأرقام منخفضة بالدول الأكثر تضررا من الوباء، لكن الخبراء اليابانيين قالوا إن عدد المرضى في حالة خطيرة يزداد تدريجيا وحذروا من أن العاملين الطبيين مرهقون بسبب عبء العمل المتزايد ومعنوياتهم منخفضة نتيجة لضعف أجورهم.

وبلغت مدينة طوكيو حالة الإنذار القصوى، مع تحذير الخبراء من أن العدوى تنتقل غالبا في شكل سريع وواسع.

وستبدأ اليابان عطلة لمدة أربعة أيام اعتبارا من الخميس، والجمعة هو اليوم الذي كانت ستفتتح فيه أولمبياد طوكيو 2020 المؤجلة الآن.

وبات من المقرر أن تبدأ الألعاب في 23 تموز/يوليو 2021، وسيقيم المنظمون احتفالًا صغيرًا الخميس لمناسبة تبقي عام على افتتاح الألعاب، ولكن بدون أي متفرجين، في ضوء العدد المتزايد من الحالات

ودفع تزايد حالات الإصابة في العاصمة الحكومة لاستبعاد سكان طوكيو من حملة وطنية لتشجيع السياحة الداخلية.

وفي نهاية أيار/مايو، رفع رئيس الوزراء شينزو آبي حال الطوارئ ويبدو أنه لا يحبذ إعادة فرضها خاصة مع دخول البلاد في أول ركود منذ العام 2015.

فرانس24/ أ ف ب

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