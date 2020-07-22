فيروس كورونا: الإمارات تقرر إقامة صلاة عيد الأضحى بالمنازل ومصر تمدد ساعات عمل المقاهي والمطاعم

أعلنت الإمارات عبر المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أن صلاة عيد الأضحى ستقام في المنازل، في إطار الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا. وفي مصر، قررت الحكومة تمديد ساعات العمل في المقاهي والمطاعم حتى منتصف الليل بدءا من 26 يوليو/ تموز.

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قررت الإمارات إقامة صلاة عيد الأضحى في المنازل "مع بث التكبيرات من خلال الوسائل المرئية والمسموعة"، وفق ما أعلنه سيف الظاهري المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وأضاف في مؤتمر صحفي افتراضي أنه اعتبارا من الثالث من أغسطس/آب سيتم "رفع السعة الاستيعابية للمساجد لتصبح 50 في المئة".

مصر تمدد ساعات العمل بالمقاهي والمطاعم

وفي مصر، أعلن مجلس الوزراء المصري في بيان اليوم الأربعاء أنه سيتم تمديد ساعات العمل في المقاهي والمطاعم من العاشرة مساء إلى منتصف الليل مع السماح لها بزيادة نسبة الإشغال لتصل إلى 50 بالمئة اعتبارا من 26 يوليو/ تموز.

وتابع البيان أن القرارات تضمنت "غلق المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية (المولات) الساعة العاشرة مساء".

وكانت مصر قد قلصت ساعات العمل ضمن المرحلة الأولى من خطة إعادة فتح الاقتصاد، بغية الحد من التجمعات العامة لكبح تفشي فيروس كورونا.

فرانس24/ رويترز

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