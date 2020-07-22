فيروس كورونا: تزايد المخاوف من موجة ثانية في أوروبا وآمال في تطوير لقاح بريطاني قريبا
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تتزايد المخاوف من اجتياح موجة ثانية من مرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا للقارة الأوروبية بعد أن لاحظت السلطات غياب احترام سكان القارة في المدن الكبرى للتدابير الاحترازية وقيود التباعد الاجتماعي المفروضة لمواجهة تفشي الوباء بعد تخفيف الحجر الصحي. ففي إسبانيا ارتفع بصورة كبيرة عدد الإصابات بالمرض بعد أن فتحت البلاد أبوابها للسياح وغصت الشواطئ بالمصطافين وبخاصة في مدينة برشلونة. وفي فرنسا التي بدأت في تطبيق قرار الارتداء الإجباري للكمامات يعود الفيروس بقوة في عدد كبير من مناطق البلاد. لكن الآمال تتعاظم أيضا في خروج لقاح للفيروس قريبا من بريطانيا التي أظهرت التجارب السريرية فيها أن لقاحا قيد التجربة قد ولد مناعة ضد المرض في صفوف المتطوعين.