فيروس كورونا: تزايد المخاوف من موجة ثانية في أوروبا وآمال في تطوير لقاح بريطاني قريبا

مع اجتياح موجة الحر للقارة الأوروبية يستغل السكان الفرصة للخروج للمطاعم والحدائق العامة والشواطئ وهو ما قد يفضي إلى عدم احترام قواعد التباعد الاجتماعي ويعقد جهود مكافحة فيروس كورونا.

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